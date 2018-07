Formula 1 | GP Ungheria | Bottas non si fida della Mercedes | ' Su queste piste non è

Blastingnews

: #Ferrari, #Haas e #Sauber in segno di lutto per #Marchionne #SkyMotori - SkySportF1 : #Ferrari, #Haas e #Sauber in segno di lutto per #Marchionne #SkyMotori - SkySportF1 : ? Novità in casa #McLaren ?? #Key arriva dalla #ToroRosso #SkyMotori - tuttosport : #F1 #Ungheria: #Ferrari a lutto per Sergio #Marchionne -

(Di venerdì 27 luglio 2018) È stata una conferenza stampa diversa dal solito quella che ha preceduto il weekend dedicato al Gran Premio d'di1. Dinanzi ai giornalisti, infatti, non si è presentata la Ferrari che, dopo aver ottenuto il beneplacito da parteFIA, ha scelto la via del silenzio in segno di lutto per la morte dell'ex presidente Sergio Marchionne. Dunque, assenza giustificata per Kimi Raikkonen in sala stampa, annullamento dell'incontro di Sebastian Vettel con i media nel pomeriggio, e domani, venerdì, Maurizio Arrivabene non ci sara' alla conferenza dei team principal. Nonostante ciò, del cavallino rampante si è parlato eccome, e lo ha fatto Valtteri, il quale ha sottolineato come la scuderia di Maranello sia tra le favorite in vistagara. Secondo il pilota finlandese, infatti, storicamente le rosse si sono sempre ben comportate sul tracciato ...