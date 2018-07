Ford EcoSport AWD

motorinolimits

: RT @forditalia: Prenditi una pausa: scappa dalla routine con Nuova #FordEcoSport. ?? - Italpress : RT @forditalia: Prenditi una pausa: scappa dalla routine con Nuova #FordEcoSport. ?? - forditalia : Prenditi una pausa: scappa dalla routine con Nuova #FordEcoSport. ?? - riccardomantica : Ford Ecosport 4×4: prezzo, dimensioni e prova su strada della versione AWD -

(Di venerdì 27 luglio 2018) La trazione integrale intelligente dà un nuovo “status” ache da crossover diventa un piccolo SUV, un veicolo insomma che, pur non potendo certo confrontarsi alla pari con i veri fuoristrada, ha tutte le carte in regola per cavarsela egregiamente non solo nel traffico cittadino, ma anche in un “fuoristrada leggero”, come abbiamo … L'articoloAWD MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.