Foa Ad Rai | Pd | il cambiamento in peggio

Nomine Rai - Marcello Foa e Fabrizio Salini alla guida della «rivoluzione culturale» : «Mi impegno sin d’ora per riformare la Rai nel segno della meritocrazia e di un servizio pubblico davvero vicino agli interessi e (h)ai bisogni dei cittadini italiani». Inizia con un H di troppo, rimossa pochi istanti dopo la pubblicazione sui social network, la storia di Marcello Foa, come neo presidente della Rai. La nomina è stata annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, su proposta del ministro dell’Economia Giovanni Tria, adesso ...

Nomine Rai - trovato l accordo Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd lo attacca 'Sovranista - offende Mattarella sui social' : Politica Marcello Foa, chi è il futuro presidente della Rai tra fake news e insulti di GIOVANNA VITALE

Marcello Foa - chi è il futuro presidente Rai scelto dal governo : ... i vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia Giovanni Tria per la fiducia accordatami. Mi impegno sin d'ora per ...

Chi è Marcello Foa - il prossimo presidente della Rai - : Classe 1963, allievo di Montanelli, è stato per molti anni caporedattore esteri e inviato speciale del Giornale. Nel 2011 è diventato prima direttore generale e poi anche ad del gruppo editoriale ...

Nomine Rai - trovato l'accordo : Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd lo attacca per post contro Mattarella : ROMA - trovato l'accordo sui nuovi vertici della Rai. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto al governo Fabrizio Salini come amministratore delegato e Marcello Foa come consigliere d'amministrazione. Sarà proprio Foa, come annuncia Luigi Di Maio al termine ...

Il Presidente Sovranista. Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Un sovranista convinto al piano più alto di Viale Mazzini. Il Consiglio dei ministri ha indicato su proposta del ministro dell'Economia Tria il nuovo presidente della Rai. Giornalista, scrittore e docente di comunicazione, Marcello Foa è la figura prescelta in quota Lega per le cariche di vertice del servizio pubblico (l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini, ex ad di La7 in quota M5S). Ex inviato de Il Giornale, al ...

Marcello Foa - è il nuovo Presidente della RAI : chi è? Le prime dichiarazioni del neo eletto : Marcello Foa è il nuovo Presidente della Rai, Radio televisione Italiana. È nato a Milano il 30 settembre del 1963 ed è un giornalista e uno scrittore italiano. Doppia cittadinanza, italiana e svizzera, oltre che giornalista, è anche blogger e saggista. Marcello Foa, da Il Giornale a Presidente della Rai Foa ha lavorato a lungo per il Giornale, nella sezione Esteri responsabile del sito online. Poi, nel 2011, si sposta in Svizzera a Lugano per ...

