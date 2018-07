: Fisco,arrivati 2,9 mln 730 precompilati - TelevideoRai101 : Fisco,arrivati 2,9 mln 730 precompilati -

Le dichiarazioni dei redditi precompilate sono quasi 2,9 milioni, circa 450mila in più rispetto al 2017.Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate in una nota spiegando che è aumentata del 50% la platea di cittadini che ha restituito il 730alsenza alcuna modifica. Tra le novità di quest'anno le rette per gli asili nido, che hanno portato oltre quota 925 milioni i dati pre-caricati e la nuova funzionalità di compilazione assistita per modifiche'easy' alle spese sanitarie.(Di venerdì 27 luglio 2018)