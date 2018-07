Fisco | 730 precompilato piace e nella metà dei casi è spedito senza modifiche

Fisco - 730 precompilati a quota 2 - 9 milioni : 450mila in più dell'anno scorso : MILANO - Sono 2,9 milioni le dichiarazioni dei redditi precompilate inviate dai cittadini al Fisco , 450mila in più rispetto al 2017. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate, aggiungendo che è aumentata ...

Fisco - ultimo giorno per presentare il 730 : I caf ne hanno raccolte 4.132.568 e guardano ora al progetto del reddito di cittadinanza per 'stabilire un nuovo patto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze'.

Canone Rai - 730 e cartelle : il Fisco di luglio : Si parte il 16 luglio , con il versamento della 2° rata del saldo Iva 2017 , si prosegue il 23 con la presentazione del 730 precompilato e si conclude il 31, ultimo giorno utile per gli over 75 per ...

Dal 730 all’Imu e alla Tasi : il manuale con le novità per non fare regali al Fisco|Video : Tutto quello che si deve sapere per non fare inutili regali al Fisco. Gli autori del volume in edicola con il Corriere (a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano) alle prese con i consigli per risparmiare sulle tasse