Fisco | 2 | 9 milioni le dichiarazioni precompilate arrivate | 450mila in più del 2017

Fisco - 730 precompilati a quota 2 - 9 milioni : 450mila in più dell'anno scorso : MILANO - Sono 2,9 milioni le dichiarazioni dei redditi precompilate inviate dai cittadini al Fisco, 450mila in più rispetto al 2017. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate, aggiungendo che è aumentata ...

Cristiano Ronaldo si accorda con il Fisco spagnolo : multa da 18 - 8 milioni di euro : Cristiano Ronaldo sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus lunedì 30 luglio. Il fuoriclasse portoghese si sta ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare una ...

Raddoppiati i controlli del Fisco Accertamenti a quota 1 - 6 milioni : 'In questo modo è impossibile pianificare i bilanci, definire i budget annuali, prevede investimenti: ne fa le spese la singola azienda e subisce un colpo anche l'intera economia italiana. Queste ...

In Italia 3 - 3 milioni di lavoratori 'in nero' - sottraggono al Fisco 42 - 6 miliardi di euro : Al terzo posto di questa particolare graduatoria troviamo la Sicilia : con 312.600 irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella complessiva pari all' 8,1 per cento, le imposte e i contributi ...

