Fiorettisti ancora d’oro | l’Italia si conferma regina nella scherma

(Di venerdì 27 luglio 2018) C’è un’Italia che vince e rivince. E’ quella della, che ai Mondiali di Wuxi, in Cina, ha chiuso in testa al medagliere, proprio come dodici mesi fa a Lipisa: un bronzo, due argenti e quattro ori, l’ultimo conquistatogiornata conclusiva dalla squadra maschile del fioretto. Grazie ad una strepitosa prestazione in finale contro gli Stati Uniti, battuti 45-34, gli azzurri Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi e Daniele Garozzo si sonoti campioni iridati, per la terza volta negli ultimi quattro anni. LEGGI ANCHELe azzurre d'oro della: Navarria e Volpi Già a Mosca 2015 infatti i Fab Four erano riusciti a imporsi sui padroni di casa della Russia, scivolando però giù dal podio la stagione successiva ai Giochi di Rio, come non accadeva da vent’anni. A cambiare le carte in tavola è stato l’arrivo in squadra di Focosi, che in Cina è salito sul gradino più ...