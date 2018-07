Fiorentina | Gerson | “contento di essere viola”

L'opinione : 'Gerson-Fiorentina? Un'operazione da SPAL' : Questo significa disinteresse, con loro non c'è più neanche l'illusione, stanno portando avanti una politica mediocre'.

Fiorentina - Pioli : 'Sul mercato manca qualcosa - in entrata e in uscita. Gerson? Arrivato con un problema' : Il ritiro di Moena si è concluso in modo insperato, ma il morale della Fiorentina resta alto. La sconfitta contro il Venezia in amichevole non cancella quanto di buono fatto dal gruppo viola in questa ...

Fiorentina - Pioli duro : “ecco cosa contesto al Tas” - il messaggio al mercato e Gerson è già infortunato : Pioli sa bene che alla Fiorentina manca ancora qualche tassello che Corvino dovrà aggiungere alla rosa nei prossimi giorni Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato del nuovo acquisto Gerson ed anche al ben noto ricorso al Tas del Milan che ha negato la gioia dell’Europa alla viola. contesto solo la tempistica, non la sentenza: ci abbiamo sperato ed abbiamo cambiato la programmazione per questo. Sicuramente saremo pronti per ...

Acuto Fiorentina : i dettagli dell’affare Gerson : Gerson alla Fiorentina, il colpo di Corvino è servito, in arrivo il calciatore dalla Roma: tutti i dettagli dell’affare del giorno Fiorentina ad un passo da Gerson. Stamane vi abbiamo parlato della bozza di trattativa con la Roma, ma Pantaleo Corvino ha accelerato portando il calciatore brasiliano davvero ad un passo dalla viola, manca di fatto solo l’annuncio ufficiale. Gerson arriverà alla Fiorentina in prestito con diritto ...