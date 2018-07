Fincantieri : Bono - in Australia ha vinto Commonwealth - non perso noi : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “In Australia ha vinto il Commonwealth, non ha perso Fincantieri”. L’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sintetizza così l’esito della maxi gara per la fornitura di navi militari al governo Australiano dove il gruppo italiano era in corsa con le proprie Fremm e che, nello scorso mese, è stata aggiudicata al gruppo britannico Bae Systems. Ora, guardando alla nuova sfida ...

Fincantieri : Bono - se Thyssen vende sottomarini valuteremo dossier : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Se la tedesca Thyssen Group deciderà di vendere la sua divisione sottomarini, Fincantieri è pronta a valutare il dossier. E’ l’indicazione che arriva dall’amministratore delegato del gruppo navalmeccanico, Giuseppe Bono, rispondendo alla domanda di un analista circa il potenziale interesse su questa operazione e come inserirla nel cotesto dell’alleanza con la francese Naval Group sulla ...

Fincantieri : Bono - con Ng documento condiviso ora decisione governi : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – Fincantieri e Naval Group hanno predisposto “documenti condivisi” e “ora la decisione spetta ai governi”. E’ l’amministratore delegato del gruppo navalmeccanico, Giuseppe Bono, a riferire dell’esito del lavoro condotto in questi mesi dallo steering committee italo-francese per tracciare una road map in vista dell’alleanza sulla cantieristica navale militare. ...

Fincantieri : Bono - ricavi e utili in accelerazione in 2° semestre(2) : (AdnKronos) – “Ci tengo inoltre a sottolineare ancora una volta la nostra straordinaria capacità di acquisire ordini. Già un record alla chiusura del semestre, con i nuovi ordini acquisiti nel mese di luglio – sottolinea Bono – il nostro carico di lavoro complessivo supera i 32 miliardi di euro e testimonia la nostra capacità di costruire e consegnare puntualmente prodotti ad altissimo valore aggiunto. Questi ...

Fincantieri : Bono - ricavi e utili in accelerazione in 2° semestre(3) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda il settore Shipbuilding, nella seconda metà del 2018 Fincantieri prevede la consegna di 5 navi tra cui 1 nave da crociera e 4 unità appartenenti all’area di business delle navi militari, la piena operatività del programma di rinnovo della flotta della Marina Militare Italiana, nonché l’avvio delle attività di produzione relative alla commessa per il Ministero della Difesa del Qatar. Nel ...

**Fincantieri : Bono - ricavi e utili in accelerazione in 2° semestre** : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ‘Fincantieri ha nuovamente dimostrato di saper trasformare la propria strategia industriale e commerciale in una solida performance economica e finanziaria. ricavi, utili e marginalità sono in crescita rispetto all’anno scorso, e vedranno un’accelerazione nella seconda metà dell’anno, confermando le linee guida del piano industriale”. A dichiararlo è l’amministratore ...

**Fincantieri : Bono - gruppo forte - non subalterno in consolidamento in Europa** : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Fincantieri è un gruppo forte che ha saputo, con le proprie risorse, crearsi un futuro brillante e che, nella sua attuale configurazione, assicura stabilità in termini di lavoro e di margini per i prossimi anni. forte di questo, l’azienda contribuirà in posizione non subalterna al processo di consolidamento dell’industria cantieristica europea”. Lo evidenzia l’ad del gruppo ...

Fincantieri : Bono - lavoro assicurato per 10 anni : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Fincantieri ha lavoro assicurato per i prossimi dieci anni. Mentre l’accordo su Stx France, in via di chiusura, offre la possibilità di aumentare ancora la capacità produttiva. L’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, parla delle strategie del suo gruppo in un’intervista (concessa prima che arrivasse la notizia dell’aggiudicazione della gara australiana agli inglesi ...

Fincantieri : incontro a Palermo con ad Bono - Landini e sottosegretario Rixi : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Ci saranno anche Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri, e Maurizio Landini, segretario confederale della Cgil, all'iniziativa sui Cantieri navali di Palermo dal titolo 'Parla il Cantiere. Inv

