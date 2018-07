Figliomeni-Rollero | guerra aperta in periferia tra commercianti e ambulanti

Figliomeni -Rollero : consueto abbandono rifiuti galleria Prima Porta : Roma – “Come di consueto , sulla Flaminia nella galleria nei pressi di Prima Porta , torna l’annoso problema dell’ abbandono di rifiuti nelle piazzole di emergenza. Se, per un verso, c’e’ difficolta’ a debellare questa incivile abitudine di chi transitando getta di tutto, dall’altro lato l’Amministrazione pentastellata vive nell’immobilismo e non si preoccupa minimamente dei reali problemi ...

Figliomeni (FDI)-Rollero (FI) : Situazione roghi tossici oltre il limite : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Sono rispettivamente Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia. “Abbiamo presentato l’ennesima interrogazione al fine di combattere i roghi tossici . Auspicando un controllo maggiore da parte di questa amministrazione. Taciturna da sempre ...

Figliomeni-Rollero : Viadotto Magliana città della mondezza : Roma – Francesco Figliomeni e Marco Rollero hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. Si tratta rispettivamente del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e del presidente del Club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia. “Oramai e’ chiaro a tutti che il M5S che governa Campidoglio e Municipio XI non conosce la realtà cittadina. La zona in questione da tempo brulica di campi rom ...