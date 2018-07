Figli di coppie gay | Appendino vs Fontana | «Torino continuerà le registrazioni»

Figli coppie gay - de Magistris accusa : 'Governo oscurantista sui diritti civili' : 'La città di Napoli andrà avanti. Sul tema dei diritti e delle libertà civili non ci fermeremo mai e non ci fermerà un governo oscurantista '. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris , ...

Scontro nel governo su Figli delle coppie gay : Il mnistro della famiglia Fontana dice no al riconoscimenti dei bambini nati con pratiche vietate in Italia. Il sottosegretario alle pari opportunità: 'Basta propaganda, così indietro di 10 anni' -

Il Ministro Fontana : "stop al riconoscimento dei Figli di coppie gay". Spadafora (M5S) : "Basta propaganda" : Le parole del Ministro Fontana sul riconoscimento dei figli di coppie gay hanno fatto riemergere le differenze su questo tema con il Movimento 5 Stelle (o almeno con parte di esso). Al Ministro ha infatti risposto nel merito Vincenzo Spadafora (M5S) , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità e ai giovani ed ex Garante per l'infanzia e l'adolescenza: "su questi temi è necessario andare al di là delle ...

Figli di coppie omogenitoriali : Appendino - Cirinnà e Vendola contro la proposta di Fontana : La nuova proposta del ministro [VIDEO] Lorenzo Fontana , annunciata alla Camera, ha immediatamente scatenato una feroce polemica riguardo ai diritti dei bambini Figli di coppie omogenitoriali . Fontana , infatti, ha parlato di voler negare il riconoscimento della genitorialita' alle coppie gay che, per avere un bambino, sono ricorse alla fecondazione eterologa o alla maternita' surrogata. Il ministro Matteo Salvini si è subito schierato dalla sua ...

Sui Figli alle coppie gay Lega e M5s si dividono ancora : Stop ai riconoscimenti di figli di coppie dello stesso sesso nati all'estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata: "Il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà" è una delle questioni a cui "il governo darà voce e difesa in ogni sede", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Torna così al centro del dibattito il ...