FIFA 19 e le microtransazioni | pronta una nuova tempesta per Electronic Arts?

(Di venerdì 27 luglio 2018) Sono settimane molto calde per19, il nuovo capitolo dell'annuale simulatore calcistico curato dache, come di consueto, animerà la scena videoludica a partire dagli ultimi giorni del mese di settembre. Gli ultimi giorni hanno portato alla luce alcuni aspetti del gioco, con le prove concesse alla stampa che hanno permesso di avere una panoramica alquanto esaustiva in merito a quelle che saranno le feature incluse in questo nuovo capitolo (che, tra le altre cose, includerà al suo interno la UEFA Champions League, ndr).Ovviamente come per i precedenti capitoli (in particolar modo per gli ultimi due), anche19 potrebbe scoprire il fianco a critiche molto specifiche. Potenziale bersaglio sarebbe come ormai di consueto la modalità Ultimate Team, croce e delizia dei videogiocatori, capace di muovere annualmente milioni e milioni di dollari grazie alle ...