Fido sta poco bene | jet privato Sardegna-Russia per mandarlo dal veterinario

Tap - Di Battista risponde a Emiliano : “Io ci devo mettere la faccia? Una boutade da paraculo - mi Fido dei ministri” : “Sul Tap e sulla Tav, sapete quello che penso, e mi fido dei ministri: sono opere stupide che verranno affrontate nel modo giusto. Ma questo sarà compito dei ministri”. Lo afferma Alessandro Di Battista in diretta facebook dall’America Latina ha risposto all’appello lanciato dal governatore della Puglia Michele Emiliano , che su twitter ha chiamato in causa direttamente l’ex deputato 5 stelle su Facebook. Di Battista ...

Conte - manovra bis? ConFido che non sarà necessaria. Tria : no ad aggiustamenti forti : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles, mentre il ministro dell'Economia ha incontrato il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis sui conti pubblici italiani