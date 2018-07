Festival teatro greco Siracusa | oltre 137 mila spettatori in 56 serate

Festival BorgArti : ad Ostuni e Carovigno il teatro che racconta il territorio : Abbiamo già individuato le quattro borgate in cui andranno in scena gli spettacoli teatrali, che ci vedono operare in stretta collaborazione con il Comune di Carovigno. Ritengo sempre preziosa ...

Biennale Teatro - 46. Festival. Performance - percezione del mondo. : ... venerdì, ore 19.00, Teatro alle Tese, , trentenne regista olandese che in pochi anni ha catturato l'attenzione della scena europea ispirando i suoi spettacoli al tema della percezione collettiva ...

Presentato al Teatro Sancarluccio di Napoli la XV edizione del Positano Teatro Festival fotogallery : Tante le compagnie in scena, con altrettanti spettacoli, che, come ha sottolineato il sindaco di Positano Michele De Lucia, hanno, come ogni anni, il compito di far conoscere, oltre all'arte teatrale,...

Al Mauriziano comincia MAPS " bussole per la felicità : al via giovedì il Festival del Teatro dell'Orsa : ... Direttori Artistici del Festival «Senza distinzione d'età, di provenienza, di cultura»: moltissimi saranno gli spettacoli, i concerti, i laboratori, gli incontri e i momenti di gioco e festa, tutti ...

"Puppet Space" - il teatro della Maruca al III Film Festival di Strongoli : Sono ormai vicine le date dell'evento estivo dedicato ai temi delle 3E: Ecologia, Economia ed Energia previsto per il 27, 28 e 29 luglio , la manifestazione di Strongoli, che già dalla scorsa ...

VENEZIA Quarantaseiesimo Festival Internazionale del Teatro con la consegna dei Leoni d'Oro e d'Argento : Lingua Imperii , 2012, , tra gli spettacoli vincitori del Music Theatre NOW 2015; Virgilio Brucia , 2014, ; Socrate il sopravvissuto / come le foglie , 2016, candidato ai Premi Ubu come spettacolo ...

Il teatro apre Oriolo Cult Festival 2018 : 'Le Ultime Lune' è il primo degli spettacoli che si alterneranno sul palcoscenico di Oriolo grazie alla collaborazione con la F.I.T.A. , Federazione Italiana teatro Amatori, .

AL NARNIA Festival IN SCENA IL TEATRO : NARNI C'è spazio per il TEATRO, l'opera e la solidarietà nei prossimi appuntamenti del NARNIA FESTIVAL, nel vivo della sua settima edizione. La kermesse, ideata e diretta dalla pianista Cristiana ...

Stella D'Oro - il Festival Nazionale di Teatro Amatoriale alza il sipario : In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala Aurora di Allerona. Per informazioni: turismo@comune.allerona.tr.it e Pagina facebook @FestivalteatraleStelladoro Ingresso ' 7 " ...

XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro : Dal 19 luglio la XXV edizione del Festival I Solisti del Teatro , uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale e artistico dell'Estate Romana. La storica rassegna, diretta da ...

Bando di concorso Festival Troia Teatro 2018 - Teatro e Critica : Il calendario completo con le date di rappresentazione degli spettacoli finalisti sarà fornite agli artisti/compagnie selezionati entro il 25 luglio 2018 . GIURIA Al termine del concorso, la Giuria ...

Biennale di Venezia - torna il Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella : “Secondo atto” di Antonio Latella, il 46. Festival Internazionale del Teatro, a Venezia dal 20 luglio al 5 agosto, si intitola Attore / Performer. Dagli ospiti internazionali agli italiani più attesi, gli Anagoor e il duo Rezza-Mastrella su tutti, passando per la Summer school dedicata ai mestieri del Teatro.Continua a leggere

Napoli Teatro Festival - il bilancio di Cappuccio : 'Troppi spettacoli? Segno di vitalità' : Come in ospedale ricevi cure gratuite o quasi, qui devi poter accedere agli spettacoli con pochi soldi. Il Teatro è servizio pubblico per l'anima'. Alcuni dicono: Festival troppo lungo e ricco. '...

Torna a Messina "Il Cortile " Teatro Festival" Cinque grandi spettacoli dal 16 luglio al 13 agosto : Cinque spettacoli, tutti di lunedì, di cui quattro in prima a Messina. Importanti nomi siciliani, che hanno acquisito una notorietà importante in tutta Italia quali, per esempio, Gaspare Balsamo , ...