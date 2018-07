Festival di Venezia 2018 | i sei film di Netflix – da Cuaron ai Coen e anche Orson Welles

Venezia - non è un Festival per donne : Un paio di giorni fa, durante la conferenza stampa tenuta a Roma, il direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, ha presentato tutti i film che vedremo al prossimo Festival, in tutte le sezioni: Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti e Sconfini (come è stato rinominato quello che fino all’anno scorso era il cinema del giardino). Per chi come me vive di cinema, momenti come questi sono un misto d’eccitazione e ...

Venezia 2018 : le star - i film e i record del Festival del cinema : Così, in ordine sparso, sul fronte Hollywood-resto del mondo: Ryan Gosling , Claire Foy, Lady Gaga , Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel Weisz , Juliette Binoche, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, ...

Dai fratelli Coen a Lady Gaga. Ecco cosa (e chi) vedremo al Festival di Venezia : Stando alle promesse e alle parole di Alberto Barbera, la prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà più spettacolare che mai. Edizione numero settantacinque, “che, in realtà sarebbe l’ottantasettesima, visto che è nata nel 1932”, spiega il presidente Paolo Baratta dilung

Festival di Venezia 2018 - tutti i film in concorso : tre gli italiani : "Sarà un'edizione ricca, curiosa, con moltissimi film di genere, molti grandi autori e tante opere prime". Cosi il direttore Alberto Barbera ha definito la 75esima Mostra Internazionale d'Arte...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : ecco il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi – Teaser : “Scusate, non riesco a parlare bene”. Sarà Sulla mia pelle il film d’apertura della sezione Orizzonti alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre nella Laguna. Scritta dal regista Alessio Cremonini e dalla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e distribuita da Netflix, la pellicola prende spunto dall’analisi dei verbali e delle testimonianze di una tra ...

Festival di Venezia 2018 - la Mostra ancora una volta fa impallidire le ultime e mediocri edizioni del Festival di Cannes : Guadagnino, Martone e Minervini gli italiani in concorso. E poi Cuaron, i fratelli Coen, Mike Leigh, Schnabel ed Assayas fra i 21 nomi più attesi a contendersi il Leone d’oro oltre al già annunciato Damien Chazelle con First man in apertura. È una Venezia “monstre” quella annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera, ricchissima di autori, star e annunciate sorprese il tutto sparso con equilibrio nelle varie sezioni. Quantità e ...

Festival di Venezia 2018 - sono tre gli italiani selezionati : sono tre i film italiani in concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia . Si tratta di Suspiria di Luca Guadagnino, con Dakota Johnson e Tilda Swinton,, Capri-revolution di Mario Martone, con ...

La lista dei film in concorso al Festival di Venezia : È stata annunciata la lista dei film che parteciperanno al concorso ufficiale della 74esima edizione della Mostra del cinema di Venezia (ma tutti lo chiamano Festival). Il Festival si svolgerà al Lido di Venezia dal 29 agosto all’8 settembre. Ci The post La lista dei film in concorso al Festival di Venezia appeared first on Il Post.

Venezia 75 - film in concorso/ Diretta video streaming - domani la conferenza stampa del Festival : Venezia 75, film in concorso: domani 25 luglio la conferenza stampa. Festival di Venezia 2018: ecco i titoli di SIC, Giornate degli Autori 2018 e sezioni collaterali(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Vanessa Redgrave Leone d’oro alla carriera : Talento, fascino, eleganza, intelligenza e una bellezza senza tempo. Vanessa Redgrave, sei volte candidata all’Oscar una statuetta vinta nel 1977 e una Coppa Volpi nel 1994, è il secondo Leone d’oro alla carriera, oltre a quello a David Cronenberg, attribuito quest’anno dalla Mostra di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. Il cda della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, ha fatto propria la proposta del direttore della ...

Festival di Venezia 2018 - tra horror e musica diveramente intesa : ecco gli esordienti che aspirano al Leone del futuro : “Il piacere disorientante della scoperta”. Se lo assume a diritto e dovere la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) di Venezia interamente dedicata agli esordi. Quest’anno giunta alla sua 33ma edizione, la SIC appare ancora una volta sotto il felice segno delle mescolanze ...

'First Man' con Ryan Gosling aprirà il prossimo Festival di Venezia : Variety [VIDEO] ha reso noto che l’apertura della 75ª edizione del Festival di Venezia sara' affidata all’ultima pellicola di Damien Chazelle ‘First Man’. Il regista aveva gia' aperto questo Festival nel 2016 con il suo ‘La La Land’ film che gli fece vincere il Premio Oscar come Miglior Regista. La pellicola è scritta da Josh Singer ed è la trasposizione cinematografica del libro ‘First Man: a Life of Neil Armstrong’ di James Hansen. Ryan ...

VENEZIA Quarantaseiesimo Festival Internazionale del Teatro con la consegna dei Leoni d'Oro e d'Argento : Lingua Imperii , 2012, , tra gli spettacoli vincitori del Music Theatre NOW 2015; Virgilio Brucia , 2014, ; Socrate il sopravvissuto / come le foglie , 2016, candidato ai Premi Ubu come spettacolo ...

Festival del cinema di Venezia 2018 - tutto quello che c'è da sapere - : Ad aprire la più antica kermesse cinematografica del mondo "First Man" del regista americano Damien Chazelle. La giuria sarà presieduta da Guillermo del Toro, vincitore lo scorso anno del Leone d'Oro con "La forma dell'acqua". Numeri e curiosità della ...