Festa svizzera | l' ambasciatore saluta

Mondiali Russia 2018 – In Svizzera è già Festa : strade bloccate - cori da stadio e fumogeni [VIDEO] : Festeggiamenti in grande in Svizzera per la vittoria di questa sera contro la Serbia: strade bloccate, cori da stadio e fumogeni Una vittoria che vale tanto, quella di questa sera della Svizzera sulla Serbia. La rete di Shaqiri ha regalato alla Nazionale Svizzera il quasi certo passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Gli svizzeri devono ancora affrontare il ‘facile’ match contro il Costa Rica, ma in Svizzera è ...