Festa della mozzarella | ecco il programma

Anche il campione Giacomo Sintini tra i volontari della Festa Rinascimentale di Solomeo : Tutte le sere ci saranno spettacoli: "Luci e fuochi" con il Piccolo Nuovo Teatro, la Compagnia dei Folli e il Drago bianco. Spettacoli degli Acrobati del borgo, della compagnia d'Arme Santaccio e dei ...

Fiera delle Utopie Concrete 2018. Al via le celebrazioni per il trentennale della maniFestazione nel segno di Alexander Langer : ... durante le quattro giornate della manifestazione, avranno luogo seminari e dibattiti, installazioni interattive, laboratori multidisciplinari, stazioni di lavoro, performance artistiche e spettacoli.

Vignanello : Il 10 agosto partirà la 49esima edizione della Festa del Vino di Vignanello : ... i giochi popolari, gli spettacoli degli Sbandieratori di Vignanello e le tradizionali sfilate contadine, saranno affiancati da concerti gratuiti, DJ Set e spettacoli itineranti degli artisti di ...

Vetralla - arriva la Festa della Patata dal 27 al 30 luglio : Un lungo week end di degustazioni, spettacoli, escursioni guidate, laboratori per bambini, serate danzanti, mercatini artigianato locale, mostre d'arte e tanto altro, il tutto imme rso nel verde di ...

Gamescom 2018 : la crescita della maniFestazione prosegue anche nell'anno del decimo anniversario : nell'anno del decimo anniversario della Gamescom, fiera di settore che si svolge nella bellissima cornice della Koelnmesse di Colonia, la manifestazione infrangerà con molte probabilità il record di spettatori e visitatori della precedente edizione, per un evento che dalla sua nascita ha messo a segno una crescita continua del numero di espositori e visitatori, che nei fatti si traduce in un incremento del 100% degli espositori, del 45% dei ...

Ragusa - conclusa la Festa della Madonna del Monte Carmelo : Con la processione lungo le vie del centro storico di Ragusa si è conclusa ieri la festa della Madonna del Monte Carmelo. il simulacro in cattedrale

La Festa della cipolla di Cannara - Date 2018 : ... Il giardino fiorito , La taverna del castello , La locanda del curato , El cipollaro e Al cortile antico -; e poi spettacoli musicali, teatrali e di danza, esposizioni d'arte varia e mercatini tutti ...

Roccalbegna - termina stasera la 'Festa della Birra e Sagra dello gnocco' : Anche oggi, Domenica 22, c'è il bellissimo mercatino di arti e mestieri per le vie del paese, e non mancheranno gli spettacoli di intrattenimento e l'animazione per i grandi e per i più piccoli. Fino ...

Respiro Adriatico - Festa della Madonna del mare oggi e domani a Riccione : Da Dalida, Patty Pravo e Rita Pavone a Nada, Antonella Ruggiero, Anna Oxa e Loretta Goggi, passando per le sorelle Berté e le 'amiche mai' Mina e Vanoni, con un'escursione nel mondo di Gabriella ...

Prende il via il 21 luglio il cartellone della maniFestazioni E… state con noi 2018 : ... i concerti di Peppe Anastasi, Tintinnabula, Maurizio Indelicato, Mario Incudine e Lisa Grande spazio al teatro e alla commedia dialettale brillante e poi tanta musica, spettacoli di ballo e ...

Diano Marina - tornano i fuochi d'artificio per la Festa patronale in onore della Madonna del Carmine foto : E' in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina. Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai ...

Montone " Cento candeline per Nonna Miranda. Borgo in Festa per il secolo di vita della signora Reali : UMWEB, Montone, - Grande festa alle porte di Montone per festeggiare i Cento anni di Miranda Reali. Una lunga storia iniziata il 14 luglio 1918. Per celebrare la speciale ricorrenza in tanti sono ...

"Un collaboratore di Macron coperto da un casco della polizia picchiò un maniFestante durante gli scontri del 1° maggio" : Un collaboratore del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avrebbe picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi: è quanto emergerebbe da una ricostruzione pubblicata questa sera su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell'ordine. Avrebbe colpito un giovane a terra, in place de la Contrescarpe, a Parigi.« Le Monde » identifie sur une ...