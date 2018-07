Festa dei Pozzi al via tra gastronomia ed eventi Cambiano i sensi di marcia

L'Anpi di Reggio Calabria partecipa alla Festa dei Popoli e del Lavoro a Riace : Una delegazione dell'Associazione reggina dei partigiani parteciperà alla "Festa dei Popoli e del Lavoro", nel corso della quale "esponenti del mondo della politica, dell'associazionismo e delle ...

Reggio Calabria : ritorna la Festa dei 'Tre Quartieri' : ... Consiglio Regionale della Calabria, Citta Metropolitana, Comune di Reggio Calabria e Centro Internazionale di Cultura, Arte, Scienza "Foyer des Artistes" Roma La Commissione così composta : ...

Festa del Fiordilatte ad Agerola : il programma dei tre giorni di eventi : Tante le attività e le iniziative previste nel corso della tre giorni, che sarà caratterizzata da musica, spettacoli, cultura e, ovviamente, dall'immancabile gusto del Fiordilatte, presente come ...

Albanella - III edizione "Festa dei ravioli e dei fusilli albanellesi" : Tutte le serate saranno allietate da musica popolare, pizzica e spettacoli dal vivo. Presente un percorso espositivo, con stand allestiti da artigiani ed espositori locali. Per i più piccoli, invece, ...

Monaco di Baviera - in 30mila maniFestano a favore dei migranti : Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Monaco di Baviera per protestare contro la politica anti-immigrati e la svolta populista di destra dell'Unione cristiano-sociale , Csu, del ...

Il maltempo cancella la Festa dei Medagli - ma non il Palio di Susa : Nella serata di sabato si sono tenuti gli spettacoli in arena , con partenza da piazza della Repubblica alle 21,30, degli sbandieratori della Città di Adelaide e dei loro ospiti: quest'anno si tratta ...

"Raoul & Swing Orchestra" alla Festa d'Estate 2018 dei commercialisti di Napoli Nord : MARINA DI VARCATURO " " Raoul & Swing Orchestra saranno la colonna sonora della ' Festa d'Estate 2018' promossa dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, ...

No alla chiusura dei porti : maniFestazione a Pozzallo : Circa duecento persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione antirazziale organizzata a Pozzallo.

ALCAMO : MANIFestaZIONE ARMONIE DI BACCO - 20 E 21 LUGLIO - CASTELLO DEI CONTI DI MODICA : Nella serata di venerdì è prevista l'esibizione di artisti di strada con spettacoli di giocoleria e bolle itineranti; invece per sabato 21 si esibirà una giovanissima Jazz Band "Black Five".

Parigi - la grande Festa sugli Champs elysees - a Zagabria - quella dei croati e la bianconera per Cr7 : Tutta Parigi in piazza per accompagnare il rientro della squadra che a Mosca ha vinto il titolo mondiale di calcio. Una grande festa ha portato i blues a sfilare verso l'arco di trionfo. Grandi ...

Francia - incidenti e saccheggi : evacuati Champs-Élysées dopo la Festa mondiale| Folla in strada | Pagelle dei campioni | I siti stranieri : Poco prima di mezzanotte, la prefettura ha deciso di sgomberare quella che i parigini definiscono il «più bel viale del mondo», incluso con l'uso di idranti. incidenti, scontri e lacrimogeni anche ...

Mondiali 2018 - disordini e saccheggi in tutta la Francia rovinano la Festa per la vittoria dei Bleus : La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali di calcio è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. ...

La Festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

Casalecchio - Festa per il gay pride all'asilo : rabbia dei genitori/ Ultime notizie : Segata : "indagine interna" : Casalecchio, festa per il Gay pride al centro estivo. Ultime notizie: bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:20:00 GMT)