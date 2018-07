Fedez e Chiara Ferragni In Sardegna si preparano le nozze dell’anno | ed intanto Fulvio

”The Ferragnez” : la partecipazione di Fedez e Chiara Ferragni è in stile pop-up (VIDEO) : Conto alla rovescia per il matrimonio tra la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez che convoleranno a nozze il primo settembre a Noto, in Sicilia. Sul suo account Instagram Chiara ha svelato le partecipazioni spedite agli invitati: si tratta di un biglietto pop-up, con i futuri sposi che spuntano fra palme e fuochi d’artificio. Fonte: ...

Fedez : "Io e Chiara Ferragni non usiamo nostro figlio Leone per ottenere benefici economici" : Attraverso una serie di Instagram Stories, Fedez ha affrontato alcune polemiche che coinvolgono lui, la sua futura moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone. In primis il rapper - che in queste ore ha pure replicato a Fulvio Abbate - ha negato di usare il figlio "per ottenere benefici economici":Punto primo, ho 28 anni, Chiara ne ha 30, insieme abbiamo due società con una ventina di dipendenti che danno da mangiare ad altrettante ...

Fulvio Abbate contro Chiara Ferragni : "È lo spettro dell'insignificanza". Fedez replica : Intervistato da Radio Cusano Campus, Fulvio Abbate ha attaccato Chiara Ferragni:Mi fa orrore. Mi piacciono di più le povere standiste del parmigiano, quelle che nel supermercato ti invitano ad assaggiarlo, o le varie miss tappa delle gare ciclistiche, che non questa ragazza che ha dietro tutta un'organizzazione familiare. Ma in quale stand lavora Chiara Ferragni? Ma le avete viste le foto del figlio? Non ha la faccia quel bambino, ha il ...

