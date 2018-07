Fca-Marchionne | il faro della Consob |  «In corso le consuete verifiche»  E Altavilla

Fca-Marchionne - il faro della Consob : «In corso le consuete verifiche» | Altavilla : «Non sapevo della malattia» : C'è anche la Consob, l'Autorità che vigila sui mercati finanziari, ad osservare da qualche giorno gli sviluppi della situazione in Fca e gli eventi legati alla scomparsa dell'ex Ceo Sergio Marchionne. ...

Giallo Marchionne. 'in cura da un anno'. Fca : 'mai informati' : Dopo giorni di silenzio assoluto, la clinica di Zurigo rompe il riserbo sulla morte del manager. Il difficile rapporto tra rispetto della privacy e trasparenza aziendale

«Marchionne - grave malattia da oltre un anno» : la nota dell'ospedale. Fca : «Non eravamo informati» | Cosa sappiamo e cosa no sulla malattia : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla. La struttura svizzera: «Si curava da noi da oltre un anno» e «siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia»

