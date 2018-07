Fatturazione elettronica | che cos' è e come funziona

Fatturazione elettronica - come funziona per le imprese private e cosa cambia : Al via l’obbligo di Fatturazione elettronica anche tra privati: come funziona, passaggi da seguire e invio. cosa fare

Zucchetti - 230 tappe per parlare di Fatturazione elettronica : Numeri che da soli mostrano quanto sia stato importante lo sforzo di Zucchetti per formare e informare partner, aziende e professionisti su un tema che da mesi risulta centrale per l'economia ...

Partiva Iva : minimi esclusi dall'obbligo di Fatturazione elettronica : Novità in arrivo per i titolari di Partite Iva. Secondo quanto riporta, il sito delle piccole-medie imprese Pmi.it il Ministero dell'Economia starebbe studiando un provvedimento che escluda i contribuenti minimi che rientrano nel nuovo Regime forfettario dall'obbligo di fatturazione elettronica e che allarghi la platea di coloro ...

Dl benzina - Senato approva proroga per la Fatturazione elettronica : Con 159 sì, 51 no e 68 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto che proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le ...

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione Fatturazione elettronica sotto 100mila euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non ci dovrebbero essere. Però è anche vero che l'Unione europea fa fatica a comprendere le peculiarità dell'imprenditoria italiana. Diciamo - continua Bertin - che le leggi continentali sono tarate sulle imprese tedesche e francesi che sono mediamente grandi. Da noi, pe

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione Fatturazione elettronica sotto 100mila euro : Padova, 18 lug. (AdnKronos) - sotto i 100mila euro niente fattura elettronica. E' quanto si ripromette di ottenere il governo nella conversione del "decreto dignità" ed è quanto si attendono le piccole imprese che, a differenza delle grandi, trovano onerosa l'introduzione di un obbligo che, in assen

Fisco : Ascom Padova - bene eliminazione Fatturazione elettronica sotto 100mila euro : Padova, 18 lug. (AdnKronos) – sotto i 100mila euro niente fattura elettronica. E’ quanto si ripromette di ottenere il governo nella conversione del “decreto dignità” ed è quanto si attendono le piccole imprese che, a differenza delle grandi, trovano onerosa l’introduzione di un obbligo che, in assenza di novità, dovrebbe scattare con l’inizio del 2019.“Nei giorni scorsi – rivela il presidente ...

Fatturazione elettronica - il governo la rinvia per i benzinai ma si ‘dimentica’ della Pa : L'obbligo di Fatturazione elettronica è stato rinviato per i benzinai da luglio 2018 a gennaio 2019, ma non per altre categorie di lavoratori che prestano servizio in subappalto per la Pa (per esempio alcuni medici che lavorano in strutture private). Il ministro Di Maio non ha inserito anche loro nel decreto. L'Agenzia delle Entrate pubblica alcuni chiarimenti, mentre in Parlamento si parla di un possibile allineamento a tutte le altre ...

Governo : Cdm proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante : Roma, 27 giu 21:19 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, di concerto... , Com,

Fatturazione elettronica - una vera rivoluzione : come funziona la "e-fattura" : Tra i metodi di pagamento accettati per dedurre i costi di acquisto di benzina e gasolio e per detrarre l'Iva, la scheda carburante (entrata per la prima volta in circolazione 41 anni fa) si prepara ad andare in...

Di Maio dice che i benzinai sono i primi a dover fare la Fatturazione elettronica : ... gratis, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, e che a partire dal primo gennaio 2017 il ministero dell'Economia mettesse a disposizione dei ...

Fatturazione elettronica - quando c'è l'obbligo : La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i fornitori di enti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 lo sarà anche per imprese e professionisti. Ecco perché conoscere i passaggi per fare una corretta ...

Sciopero benzinai revocato - Di Maio : “Fatturazione elettronica quando le categorie saranno pronte” : Lo Sciopero dei benzinai, in programma inizialmente a partire dalle 22 di lunedì 25 giugno fino alle 22 del giorno successivo, è stato revocato. Dopo l’incontro al Ministero dello Sviluppo economico coi rappresentati dei gestori di benzina, c’è stato l’annuncio di Luigi Di Maio: “In queste ore al Ministero dell’Economia, con Giovanni Tria che ringrazio, si sta scrivendo la norma per il rinvio dell’obbligo di ...