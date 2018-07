“Fanc*** Salvini” La cantante lancia un violentissimo attacco al ministro Troppo?

caffeinamagazine

: Il contorcano di Rita Pavone - globalistIT : Il contorcano di Rita Pavone - zitadazzi : Nina Zilli: «Fanc... Salvini, viva i bambini» - rosper76 : @ninazilli Ciao Nina la prossima volta che mandi a fanc... Salvini fallo anche per me tanto a me non mi considera..… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dal mondo della politica a quello dello spettacolo, passando per opinionisti, testate giornalistiche, semplici utenti. Non c’è davvero pace in questi giorni per Matteo Salvini, che continua a dividere gli italiani con le sue prese di posizione molto dure, soprattutto per quanto riguarda il tema dell’immigrazione, e a ricevere insulti e accuse da ogni latitudine, sempre pronto a rispondere colpo su colpo ai suoi detrattori. L’ultimo episodio che lo ha visto protagonista risale a poco fa, quando laNina Zilli, originaria di Piacenza, si è esibita in concerto nella città di Ferrara. L’artista, il cui vero nome all’anagrafe è Maria Chiara Fraschetta e che è famosa anche per essere stata tra i giudici di Italia’s Got Talent, durante la performance si è interrotta per rivolgere un pensiero proprio aldell’Interno, al quale non ...