Famiglia Cristiana | il vescovo di Ventimiglia Antonio Suetta | ' Falsa il mio pensiero'

Polemiche per la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini : alcune precisazioni : Sta facendo discutere moltissimo in queste ore la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini, con un "vade retro" che in effetti non lascia molto spazio alle interpretazioni. Una presa di posizione politica chiara, dopo le decisioni delle ultime settimane da parte del Ministro della Lega su un tema delicato come quello dei migranti. Non è un caso che in molti sui social si siano chiesti se si tratti di una bufala o di una notizia vera, ...

Salvini risponde a Famiglia Cristiana : "All'odio rispondo con il perdono" : 'A odio e disprezzo rispondiamo col sorriso e col perdono'. Usa queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per rispondere, sui social, alle dure critiche ricevute in questi ...

Famiglia Cristiana : "Vade retro Salvini" : Vade retro Salvini: non è una battuta ma la copertina del prossimo numero di Famiglia Cristiana. Dopo le critiche dei vescovi, è il settimanale dei Paolini ad attaccare frontalmente il ministro degli Interni e la sua politica di non accoglienza ai migranti: "Niente di personale o ideologico si tratta di Vangelo" scrive il giornale.Famiglia Cristiana parte dalle riflessioni della Conferenza episcopale italiana (Cei) di qualche giorno fa: Come ...

«Famiglia Cristiana» contro Salvini. Il direttore : «La fede non è campagna elettorale» : «Vade retro Salvini». Famiglia Cristiana spiazza tutti e pubblica una copertina che condanna con forza la politica sui migranti messa in atto dal ministro Matteo Salvini, culminata nelle ultime settimane con la chiusura dei porti italiani alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i barconi in mare. «Disgraziati che sono dei crocifissi», li ha definiti così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha l’11 luglio ...

La risposta di Matteo Salvini a Famiglia Cristiana : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, replica nuovamente alle critiche espresse dal settimanale di ispirazione cattolica "Famiglia Cristiana" e su Twitter, rilanciando anche le copertine di Rolling Stone e L'Espresso, scrive: "A odio e disprezzo rispondiamo col sorriso e col perdono. Vi voglio bene Amici".Continua a leggere

Famiglia Cristiana in copertina : Vade retro Salvini | Il ministro : pessimo gusto : Al leader leghista non piace la copertina che il settimanale dei Paolini gli dedica. "Ho il sostegno di tanti uomini e donne di Chiesa" spiega lui.

