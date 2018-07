Facebook e Twitter contro l' Europa sui dati flop | «Colpa del Gdpr»

Marco Mengoni si cancella dai social : chiuse le pagine Facebook - Instagram e Twitter del cantante : Marco Mengoni si cancella da tutti i social i fan iniziano a farsi domande. Niente più Twitter, Facebook e Instagram. C’è chi parla di un attacco hacker e chi pensa a una strategia di comunicazione per lanciare un nuovo progetto musicale. L’ultimo album del cantante risale al 2015 e non sarebbe la prima volta che un artista usa questa modalità per poi tornare in “grande stile” con social rinnovati e novità musicali. Così ...

Twitter perde 17% dopo tonfo Facebook : 16.40 Twitter affonda a Wall Stret con il calo degli utenti e sulla scia delle previsioni che la flessione continuerà con la società che prosegue la sua battaglia contro lo spam, gli account finti. I titoli all'avvio delle contrattazione hanno perso oltre il 14% a New York. Durante la seduta non si è arrestato il crollo,toccando il 17,05%. Un tonfo che segue quello di giovedì di Facebook, che ha bruciato 120 miliardi di dollari di ...

Dopo Facebook tocca a Twitter. Crolla in Borsa per il calo degli utenti : Dopo Facebook, tocca a Twitter. I dati sugli utenti, in flessione, si abbattono sul titolo del social fondato da Jack Dorsey, il cui titolo apre in calo del 14% a Wall Street.I dati di secondo trimestre evidenziano un forte calo degli utenti attivi mensili di Twitter (complice anche la pulizia degli account falsi): sono 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti (ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Facebook - Google e Twitter oggi di nuovo davanti al Congresso Usa : New York, 17 lug., askanews, - oggi i rappresentanti di Facebook, Twitter e YouTube testimonieranno a un'audizione della commissione giudiziaria della Camera: discuteranno su come è possibile filtrare ...

Facebook e Twitter ripartono dalla trasparenza di pubblicità e Pagine : Più trasparenza per le Pagine e relativi annunci pubblicitari: da qui riparte il percorso di Facebook per evitare abusi sulla piattaforma. Lo scandalo di Cambridge Analytica ha puntato i riflettori sui comparti del social network che richiedevano un maggiore controllo e così, dopo aver passato al setaccio il rapporto con gli sviluppatori di terze parti, l’azienda prova a fornire più informazioni agli utenti in merito alle attività delle ...

La Cina vuole aprire a Facebook - Twitter e YouTube per attrarre turisti : (Immagine: pixabay/CC) Per chi viaggia in Europa l’abbattimento dei costi del roaming – così come il tetto al costo di chiamate ed sms – è stata una buona notizia. Ora tocca alla Cina lasciare un varco nel suo Great Firewall per attrarre più turisti. La provincia meridionale dell’Hainan offrirà infatti agli stranieri accesso illimitato a Facebook, Twitter e YouTube. L’idea è quella di creare una “zona di raccolta” ...

"The Cleaners" di Hans Block e Moritz Riesewieck : un documentario racconta la vita degli "spazzini" di Facebook e Twitter : Due milioni e mezzo di iscritti su Facebook, 450mila tweet prodotti al minuto, 500 ore di video caricate su youtube ogni 60 secondi: ma chi decide veramente cosa vediamo sulle nostre bacheche? È davvero solo un algoritmo a selezionare le nostre impronte digitali sul contemporaneo? No. Alla periferia del mondo, a mezz'aria tra i grattacieli e gli slums di Manila, un esercito anonimo e silenzioso lavora, in subappalto, per conto di ...

Tsunami di commenti sui social - la crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

“Nadia Toffa è morta”/ La fake news senza umanità (né grammatica) virale su Facebook e Twitter : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter, ma il falso screenshot di Repubblica svela la verità, con un errore di grammatica. Il dramma del cancro usato per speculare(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:25:00 GMT)

Giuseppe Conte : ecco i profili ufficiali su Facebook - Twitter e Instagram del premier incaricato : Meno di 24 ore dopo aver ricevuto l’incarico da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha debuttato in rete. Gli account ufficiali sono gestiti dallo staff, che per il momento è quello del Movimento 5 stelle. I profili ufficiali sono: Twitter (@GiuseppeConteIT), Instagram (GiuseppeConte_ufficiale), Facebook (GiuseppeConte64). Tutti i nuovi canali sono stati validati e verificati (hanno ricevuto la spunta blu). Nonostante fosse stato ...

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...