F1 – Verstappen e Ricciardo ottimisti in Ungheria | ma la Ferrari fa paura | “Vettel forte

Formula 1 - GP Germania. Verstappen : 'Problema con l'olio - tutto risolto'. Ricciardo : 'Rimonta - ci provo' : "C'è stato un problema con l'olio ma è tutto risolto, per il resto è andata bene e la macchina sta funzionando molto bene". Max Verstappen , autore del miglior tempo nelle seconde libere, appare molto ...

F1 – Verstappen non si cura di Ricciardo - Raikkonen e Vettel… delusi : le parole dei piloti in conferenza : Le parole in conferenza stampa dei primi tre classificati del Gp d’Austria, non proprio entusiasti i piloti Ferrari di quanto ottenuto Sarebbe dovuto essere un dominio Mercedes, una doppia rottura del motore però condannano Hamilton e Bottas, costretti a ritirarsi entrambi e a guardare da lontano la vittoria di un super Max Verstappen. Photo4 / LaPresse A godere è la Ferrari ma soprattutto il pilota olandese che vince la sua prima ...

F1 – Scintille e dispetti - Ricciardo e Verstappen ai ferri corti : la Red Bull pronta ad un sorprendente scambio : La situazione in casa Red Bull si fa sempre più ingestibile, per questo motivo i vertici del team stanno pensando ad uno scambio Sainz-Ricciardo con la Renault La situazione in casa Red Bull si fa sempre più critica, sfociando a volte in situazioni incresciose e difficili da gestire come quella avvenuta durante le qualifiche del Gp d’Austria. Ricciardo che fa i capricci per avere la scia e Verstappen che si impunta perché tocca a ...

F1 - Verstappen zittisce Ricciardo dopo le qualifiche : “capisco che sia frustrato - ma conosce le procedure” : Il pilota olandese mette a tacere le lamentele di Ricciardo, sottolineando come le procedure all’interno del team siano chiarissime Ricciardo si lamenta, Verstappen lo mette a posto. Clima rovente in casa Red Bull dopo le qualifiche del Gp d’Austria, dove i due piloti non sono apparsi particolarmente brillanti al cospetto di Ferrari e Mercedes. Photo4 / LaPresse Quinto posto per l’olandese e solo settimo ...

F1 – Dal ‘matrimonio’ con la Honda al futuro di Ricciardo - Verstappen : “sapevo già tutto” : Il pilota olandese ha parlato dell’accordo Red Bull-Honda e del futuro di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulle due vicende Il nuovo accordo tra Red Bull e Honda è ormai ufficiale, il team di Milton Keynes ha deciso di lasciare la Renault per affidarsi ai motori giapponesi visti gli ottimi risultati con la Toro Rosso. Photo4 / LaPresse Un argomento su cui si è soffermato anche Max Verstappen, che ha svelato di essere a ...

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo e Verstappen prenotano la prima fila in Q2!

Formula 1 - GP Canada. Verstappen dopo le libere : 'La macchina va bene'. Ricciardo : 'Mercedes veloci' : Il venerdì di Montreal è stato dominato dalla Red Bull di Max Verstappen , che dunque ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere al comando: "Le hyper soft danno più aderenza di Monte-Carlo, ...

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO 2018 FORMULA 1/ Ricciardo pole e prima fila con Vettel - Verstappen ultimo

F1 - Gp Monaco – Good vibes per Ricciardo dopo le qualifiche : “domani? Non piove e andrà tutto bene! Verstappen? Imparerà…” : Al termine delle qualifiche per la gara del Gp di Monaco, Daniel Ricciardo è apparso sorridente e di buon umore, aspettandosi una bella gara per la giornata di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

Gran Premio di Monaco - pole per Ricciardo - seconda la Ferrari di Vettel davanti a Hamilton. Ultimo Verstappen : La Red Bull di Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all'altra Rossa di Kimi ...

F1 - Qualifiche GP Monaco 2018 : Ricciardo - un pole da urlo. Vettel in prima fila - Verstappen in ultima : Daniel Ricciardo (Red Bull) conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio di Monaco 2018. L’australiano (che non era primo al sabato esattamente da due anni) dopo un weekend praticamente impeccabile, non è stato da meno anche nelle Qualifiche odierne, facendo segnare il nuovo record del tracciato più famoso del mondo in 1:10.810 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti, meritandosi un vantaggio notevole in una pista sulla ...

Monaco - Red Bull croce e delizia : vola Ricciardo - Verstappen sbatte! : Max Verstappen ne ha combinata un'altra. A 8 minuti dalla fine delle terze libere del GP di Monaco, l'olandese è andato a sbattere contro le barriere in uscita dalle Piscine e ora costringerà a un ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Ricciardo davanti a tutti. Verstappen (2°) a muro - Vettel in terza piazza : Sempre all’insegna della Red Bull questa terza sessione di prove libere del GP di Montecarlo, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il miglior crono è stato di Daniel Ricciardo (1’11″786), con appena un millesimo di vantaggio sul compagno di squadra Max Verstappen. Olandese, però, protagonista di un incidente nel secondo settore della pista che potrebbe mettere in pericolo la sua partecipazione alle qualifiche del ...