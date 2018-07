F1 | la scomparsa di Marchionne spariglia le carte in tavola | ecco come cambia il destino

sportfair

: Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Sergio #Marchionne: - Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa di Sergio #Marchionne: - acmilan : AC Milan esprime cordoglio per la scomparsa di Sergio Marchionne, imprenditore illuminato, di elevata caratura inte… - TorinoFC_1906 : Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il loro profondo cordoglio alla famiglia… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) La morte dell’ex presidente Ferrari potrebbe modificare gli accordi presi per il futuro di Raikkonen e Leclerc, la decisione per il 2019 potrebbe slittare dopo Monza Dolore, tristezza, ma non solo. La morte di Sergiodetermina anche una rivisitazione di quelli che erano gli accordi presi dall’ex presidente della Ferrari per il futuro dei piloti della Ferrari,ndo completamente lein. LaPresse/Photo4 Se Vettel è legato alla ‘Rossa’ con un contratto pluriennale, la stessa cosa non si può dire per Kimi Raikkonen che vedrà scadere il proprio accordo al termine di questo Mondiale. Il piano ideato daprevedeva il passaggio del finlandese all’Alfa-Sauber, con la promozione a Maranello di Charles Leclerc, autentica rivelazione di questo campionato di Formula 1. L’operazione al momento è stata messa in ...