F1 – Il commosso pensiero di Toto Wolff per Sergio Marchionne | “la personalità più

sportfair

: #21luglio Altro grave lutto per i #Carabinieri: l’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, in servizio a Castello di Ci… - _Carabinieri_ : #21luglio Altro grave lutto per i #Carabinieri: l’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, in servizio a Castello di Ci… - robertapinotti : Consegnando la Giulietta ai @_Carabinieri_ #Marchionne ricordò con orgoglio di essere figlio di un maresciallo. Mi… - MarcoLacotha : RT @_Carabinieri_: #21luglio Altro grave lutto per i #Carabinieri: l’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, in servizio a Castello di Cistern… -

(Di venerdì 27 luglio 2018)ricorda: le bellissime parole del team principal Mercedes sull’ex numero 1 Ferrari Weekend di gara doloroso in F1: il Circus sarà protagonista in Ungheria connel cuore. Lutto al braccio in casa Ferrari per la scomparsa dell’ex presidente, deceduto mercoledì mattina dopo una serie di complicazioni a seguito di un intervento alla spalla, a cui si era sottoposto a Zurigo. Daniele Badolato “Era una persona straordinaria, ancor più grande di ciò che si potesse percepire, che durante le trattative con Strategy Group e FIA era la voce più potente e importante. Sostituirlo pienamente sarà impossibile. In Ferrari c’è una struttura dirigenziale che rimane inalterata, aveva la responsabilità più importante nella gestione del team e resta il nostro partner di maggiore ispirazione all’interno della F1. Arrivabene e Binotto ...