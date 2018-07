F1 – Hockenheim è ormai alle spalle | Vettel favorito all’Hungaroring | le quote

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tutto pronto all’Hungaroring per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di F1: i bookmakers dannoUn banalissimo errore agli è costato la vittoria del Gp e la testa della classifica mondiale. Il calendario della Formula 1, però, corre in aiuto di Sebastian. Domenica c’è il Gran Premio di Ungheria: la conformazione del tracciato dell’Hungaroring e il clima di solito torrido sono particolarmente favorevolicaratteristiche della Rossa, che qui ha vinto due delle ultime tre edizioni. Tant’è che sul tabellone scommesse SNAIsu tutta la linea: la pole position al ferrarista è data a 2,75, il suo successo in gara sale a 3,00. Sensibilmente staccato il nuovo leader della classifica piloti, Lewis Hamilton, offerto a 3,75 per il primo posto in griglia di partenza e alla stessa quota per l’arrivo ...