F1 – Hamilton | la pressione e le critiche ai commentatori inglesi | “ecco il perchè del

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton insegue la Ferrari. Sotto pressione ha già sbagliato in passato : Il Mondiale di F1 si sposta in Germania , con il circuito di Hockenheim che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. La classifica del campionato appare chiara dopo il trittico estivo di Francia, Austria e Gran Bretagna: la Ferrari ne è uscita più che rafforzata, con Sebastian Vettel che comanda con otto punti di margine su Lewis Hamilton . Quella tedesca è un’altra pista sulla carta favorevole alla Mercedes, ma nelle ultime settimane ...

F1 - Hamilton si gode la sua pole : “la Ferrari ha tirato fuori qualcosa di speciale - la pressione era enorme” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa della pole ottenuta oggi a Silverstone, ammettendo di aver avuto filo da torcere da parte della Ferrari Una pole che vuol dire storia, sono sei infatti quelle conquistate a Silverstone da Lewis Hamilton , un numero mai raggiunto da nessuno finora. Un risultato pazzesco, che permette al pilota della Mercedes di riscattarsi dopo il ritiro avvenuto in Austria, costatogli il primato nella ...

F1 – Hamilton sa come si fa - Lewis gioca d’astuzia : ecco come mette pressione ai rivali : Lewis Hamilton e i giochi psicologici: ecco come il britannico della Mercedes cerca di mettere pressione sui suoi diretti rivali Si accendono domani i motori al Red Bull Ring, per le prime sessioni di prove libere del Gp d’Austria, nono appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti, reduci dalla gara del Paul Ricard, hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara austriaca. Photo4 / ...