F 1 | GP di Ungheria - Ricciardo precede Vettel nelle prove libere 1

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel in scia - Mercedes più distante : È Daniel Ricciardo a chiudere le prove libere 1 del GP d’Ungheria con il Miglior tempo. Il pilota australiano ha stampato un tempo di 1’17″617, aggiudicandosi il primo round sull’Hungaroring. Proprio come una settimana fa in Germania, quando poi il weekend si concluse con il ritiro. Stavolta potrebbe andare in maniera diversa perché Ricciardo ha confermato che la Red Bull si adatta particolarmente a questo circuito, in ...