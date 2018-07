Ex ferrovia in via di riqualificazione

Trenitalia si aggiudica gara da Regione Valle d'Aosta per servizio ferroviario regionale : Teleborsa, - Trenitalia si è aggiudicata la gara bandita dalla Valle d'Aosta per l'affidamento del servizio di trasporto regionale su ferro per un periodo di 5 anni , prorogabile di ulteriori 5, e per ...

Trenitalia si aggiudica gara da Regione Valle d'Aosta per servizio ferroviario regionale : Trenitalia si è aggiudicata la gara bandita dalla Valle d'Aosta per l'affidamento del servizio di trasporto regionale su ferro per un periodo di 5 anni , prorogabile di ulteriori 5, e per un importo ...

Lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria Suzzara-Ferrara : Dal 29 luglio al 18 agosto, per Lavori infrastrutturali programmati sulla linea Suzzara-Ferrara, la circolazione ferroviaria sarà sospesa da Suzzara a Poggio Rusco; su tale tratta il servizio ...

Chiusura temporanea della Sp 40 per lavori ferroviari : Chiusura temporanea della strada provinciale n.40 per urgenti lavori ferroviari. Lo ha comunicato la società Rfi al Libero Consorzio di Ragusa.

Fiamme sulla linea ferroviaria Tirrenica - traffico interrotto : Il traffico dei treni è stato sospeso da Ferrovie proprio su richiesta dei vigili del fuoco per consentire le operazioni di spegnimento

VD : lavori ferroviari nel Lavaux - si spostano le vipere : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Napoli : torna regolare la circolazione ferroviaria : La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito rallentamenti dalle 10:40 alle 12:40 per guasti agli impianti di circolazione, causati da un forte temporale che in mattinata ha colpito la città e le zone vicine. La situazione ora è tornata regolare. Interessati i treni della Formia – Roma e Aversa – Caserta. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana sono intervenuti per riparare i danni e ripristinare le normali condizioni ...

Marsala - maxi rissa alla stazione ferroviaria. Intervengono i carabinieri : Una maxi rissa si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi all'interno della stazione ferroviaria di Marsala. A darsele di santa ragione, probabilmente per futili motivi, è stato un gruppetto di ...

La ferrovia dei Due Mari per lo sviluppo del territorio - una mozione del Presidente Consiglio Regionale Porrello : ... dei Musei e della Musica degli Strumenti Antichi con stagioni concertistiche già di successo, la diffusione di Caffeina oltre Viterbo, i supporti delle Leggi regionali " Spettacoli dal vivo Reti ...

Investimento sui binari - sospesa la linea ferroviaria Torino-Savona : Tags: cronaca Investimento ferroviario italia notizie nazionali stop circolazione treni Torino-Savona Precedente

Ripuliti dalle scritte bagni di San Feliciano - Magione e sottopassaggio ferroviario : Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'area lavori pubblici In netto miglioramento le segnalazioni, passate da 800 a 200 all'anno, grazie anche ai patti civici , ...

Incendi Sicilia : torna regolare la circolazione delle linee ferroviarie : La circolazione ferroviaria sulle linee regionali della Sicilia, interessate da 4 Incendi nella giornata di ieri, sta tornando regolare. Tra Augusta e Brucoli, sulla Siracusa – Messina, le fiamme hanno richiesto uno stop forzato ai treni dalle 10:50 alle 12:30. Tra San Martino Piana e Motta Sant’Anastasia sospensione del traffico ferroviario dalle 13:50 alle 14:45. Altri due focolai hanno interessato la linea Siracusa – Gela ...

Sottopasso ferroviario : 'Il degrado senza fine - fino ad oggi solo promesse' : Non credo, che quello realizzato in questi ultimi anni sia stato il modo giusto con cui la politica doveva rispondere alle giuste esigenze della popolazione. Per questo spero che la nuova ...

ferrovia del Brennero - estate di disagi : lavori in Austria per 45 giorni - in Italia per 5 : TRENTO. Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea Ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante Austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori ...