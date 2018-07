Europei MTB – Teocchi d’oro nel Team Relay

sportfair

: EUROPEI MTB: A Graz è subito oro! - Federciclismo : EUROPEI MTB: A Graz è subito oro! - FilippoCicogna : EUROPEI MTB: A Graz è subito oro! - FolgasInes : RT @Federciclismo: EUROPEI MTB: A Graz è subito oro! -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tocchi campionessa europea diin Austria. La under 23 delBianchi Countervail equipaggiata con Methanol CV è stata la quarta frazionista azzurra nella gara vinta dall’Italia a Stattegg Lasserhof E’ un giovedì d’oro per Chiara. La bergamasca delBianchi Countervail ha vinto con la squadra nazionale italiana il titolo continentale nelai CampionatiMTB iniziati oggi, 26 luglio, a Stattegg Lasserhof (Austria). Equipaggiata con Methanol CV,è stata la quarta frazionista azzurra della formazione azzurra che ha visto in Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana e Juri Zanotti gli altri protagonisti. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro chiudendo in 1:23:18, con 14 secondi di vantaggio sulla Svizzera e 45 sulla Danimarca, rispettivamente seconda e terza classificata.ha coperto la sua frazione ...