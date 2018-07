Europei MTB – Teocchi d’oro nel Team Relay : Tocchi campionessa europea di Team Relay in Austria. La under 23 del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Methanol CV è stata la quarta frazionista azzurra nella gara vinta dall’Italia a Stattegg Lasserhof E’ un giovedì d’oro per Chiara Teocchi. La bergamasca del Team Bianchi Countervail ha vinto con la squadra nazionale italiana il titolo continentale nel Team Relay ai Campionati Europei MTB iniziati oggi, 26 luglio, ...

