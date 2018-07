Europa League | preliminare | l' Atalanta stecca la prima contro il Sarajevo 2-2

L'Atalanta spreca troppo : ora l'Europa League è a rischio : 'Una grande partita rovinata in cinque minuti'. Non riesce a trattenere la delusione Gasperini a fine partita. E ha tutto il diritto di recriminare. I bergamaschi, infatti, nell'andata del secondo ...

Calcio - Qualificazioni Europa League : Atalanta-Sarajevo 2-2. La Dea si giocherà tutto al ritorno : Reggio Emilia non fa sorridere l’Atalanta: la Dea non va oltre il 2-2 nella gara di andata del secondo turno delle Qualificazioni all’Europa League di Calcio 2018-2019. Giovedì prossimo la formazione bergamasca dovrà vincere in Bosnia o cercare il pareggio con tre o più reti. Primo tempo tutto di marca atalantina: all’11’ Toloi porta in vantaggio gli uomini di Gasperini. Cross dalla destra di Gomez, Masiello fa sponda nel ...

Europa League - Atalanta-Sarajevo 2-2 : 22.33 Non inizia nel migliore dei modi l'avventura europea dell'Atalanta. I nerazzurri di Gasperini infatti non vanno oltre il pareggio interno nell'andata del 2° turno preliminare di Europa League contro l'Fk Sarajevo (2-2). Buon avvio dei bergamaschi che già all' 11' passano in vantaggio con Toloi su assist di Masiello.Raddoppio Atalanta a fine 1° tempo grazie a Mancini al 48'.I nerazzurri falliscono tantissime chance poi si spegne la luce e ...

Sarajevo-Atalanta - Ritorno Europa League 2018-2019 : data - programma - orario e tv : L’Atalanta cerca il pass per il terzo ed ultimo di qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League: i bergamaschi giocheranno la gara di Ritorno in trasferta. Giovedì 2 agosto, alle ore 20.15 a Sarajevo, in Bosnia, la Dea sfiderà i padroni di casa per giungere a soli 180′ dalla fase a gironi della seconda competizione continentale per squadre di club di calcio. Di seguito il programma completo della gara di ...

