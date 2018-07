Europa e Stati Uniti trovano l' accordo | scongiurata la guerra commerciale

Gli Stati Uniti d'Europa fanno paura a Trump? : Per il Presidente degli Stati Uniti d'America, l'Europa sarebbe un nemico. Donald Trump l'ha detto durante un'intervista rilasciata alla Cbs News. È la prima volta che l'uomo più potente degli Usa dichiara una cosa del genere.Per la precisione le parole di Trump sono state:"Penso che abbiamo molti nemici, credo che l'Unione europea sia un nemico, per quello che fa a livello commerciale. La Russia è un nemico per certi ...

Politologo polacco : il principale nemico dell'Europa sono gli Stati Uniti - : Gli Stati Uniti vorrebbero dialogare con la Russia da soli, senza i loro alleati europei, ma allo stesso tempo, Washington proibisce all'Europa di normalizzare i rapporti con Mosca. Lo ha dichiarato a ...

Primi segnali dall'Europa 150 migranti in tre Stati Ma Visegrad non arretra : Secondo la Spagna, infatti, siamo troppo cattivi: «Se l'Italia opta per l'inasprimento della politica migratoria potrebbe cominciare a percorrere la strada verso la disintegrazione dell'Europa», ha ...

Vertice Putin-Trump a Helsinki : "nemico è l'Europa"/ Ultime notizie - "rapporti Usa-Russia mai stati peggiori" : Vertice Trump-Putin a Helsinki: oggi l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Migranti - 450 sbarcati a Pozzallo : verranno smistati in Europa : E' terminato lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici - l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici : View Larger Image Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici, l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici LA Cina PREVEDE di far funzionare la sua prima macchina a esascala ...

La settimana negli Stati Uniti - Corte suprema e Trump in Europa : Per questo la Federal Reserve continuerà con la sua politica di normalizzazione che attraverso nuovi rialzi del costo del denaro nel 2019, farà uscire gli Stati Uniti dall'era degli stimoli post ...

Una delle forze di PlayStation? "Siamo gli unici che possono creare AAA in America - Europa e Giappone" : Che l'attuale generazione di console sia stata "vinta" da Sony pare ormai quasi scontato e in molti lodano il lavoro svolto dalla compagnia nipponica nella creazione di una struttura così solida come quella dei Sony Worldwide Studios. Se l'universo PlayStation e in particolare PS4 può contare su un numero di esclusive così importante è sicuramente merito degli investimenti che l'azienda ha portato avanti nel corso degli anni con una strategia ...

La crisi tra Europa e Stati Uniti cambia il mondo di oggi : Gli occidentali si dividono, Washington si isola e l’ascesa cinese è inarrestabile. Perciò esco dagli studi di France Inter dopo 27 anni e torno a parlare del mondo come reporter sul campo. Leggi

Come ricostruire la fiducia tra Stati Uniti ed Europa. Parla Marta Dassù : Così Come le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sulla permanenza dell'Italia nella zona euro. In materia di migrazioni, è interessante che alcuni dei partecipanti alla nostra ...

Tusk invita l'Europa a prepararsi allo scenario peggiore nei rapporti con gli Stati Uniti - : "Condividerò con voi la mia valutazione politica su come stanno andando le cose", ha promesso. Il capo del Consiglio d'Europa ha aggiunto che si auspica il meglio nei rapporti con gli Stati Uniti, ma ...

Harley-Davidson produrrà in Europa? / Fuga dagli Stati Uniti per combattere i dazi : Harley-Davidson produrrà in Europa? Fuga dagli Stati Uniti d'America per il noto marchio di moto per combattere di dazi che fanno salire decisamente i costi di produzione.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:12:00 GMT)

Migranti - Consiglio d’Europa : “Obbligo Stati salvare vite mare” : Migranti, Consiglio d’Europa: “Obbligo Stati salvare vite mare” Migranti, Consiglio d’Europa: “Obbligo Stati salvare vite mare” Continua a leggere L'articolo Migranti, Consiglio d’Europa: “Obbligo Stati salvare vite mare” proviene da NewsGo.

Visa down : pagamenti con la carta falliscono in diversi stati d'Europa : In alcuni stati d'Europa effettuare un pagamento con la carta di credito Visa oggi sta diventando un vero problema. A confermare l'esistenza del problema, apparentemente ancora irrisolto, è l'account ufficiale Visa su Twitter che in un tweet di poche ore fa ha informato tutti gli utenti: "Al momento stiamo assistendo a un'interruzione del servizio che impedisce l'elaborazione di alcune transazioni Visa in Europa. Stiamo indagando sulla causa e ...