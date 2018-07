Eto' o | pignorata la sua casa di Milano e venduta all' asta per debiti non saldati

Eto’o - come ti sei ridotto! Pignorata la lussuosissima casa di Milano : l’ex Inter sommerso dai debiti : Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter e Barcellona, alle prese con 4.5 milioni di debiti: messa all’asta la sua casa lussuosissima a Milano Nonostante i 10.5 milioni a stagione che guadagnava all’Inter e il conseguente trasferimento shock all’Anzhi, Samuel Eto’o si trova attualmente in una situazione economica complicata. Il bomber camerunense ha perso la sua casa milanese, Pignorata e venduta per 3.2 milioni sul sito delle aste giudiziarie ...