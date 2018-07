Eto' o | la sua casa da 300 metri quadrati in vendita all' asta per debiti

Assindustria VenEto Centro contro Di Maio : "Non ha mai lavorato in vita sua" : Non accenna a placarsi la protesta degli imprenditori contro il decreto dignità . Il focolaio della rivolta è il Nord-Est, dove schiere di titolari di aziende grandi medie e piccole sono sul piede di guerra contro un provvedimento legislativo che a loro avviso deprimerebbe anziché stimolare il mercato del lavoro. Ieri il presidente di Assindustria Veneto Centro Massimo Finco ha attaccato il vicepremier Luigi Di Maio che, pur essendo ministro del ...

Silvio Berlusconi e la sua frase SHOCK razzista su Raffaella Fico e Balotelli (ECCO IL VIDEO SEGREto) : Silvio Berlusconi e la frase CHOC su Raffaella Fico e Balotelli (il VIDEO SEGRETO) Ieri il sito giustiziami ha divulgato un VIDEO girato di nascosto da Marysthell Polanco nel 2011 ad Arcore quando Silvio Berlusconi era ancora il Presidente del Consiglio. Il filmato in questione era stato depositato agli atti del procedimento Ruby Ter. Nella clip si sentono Marysthell ed un’altra ragazza, mentre chiedono favori a Berlusconi. Le due ...

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello venEto è a sua disposizione (2) : (AdnKronos) - “Se il dialogo e non l’obbligo è la strada seguita in 15 Paesi dell’Europa a 28 – conclude Zaia – significa che questa è la strada giusta, anche considerando che gli altri 13 non hanno l’obbligo su 10 Vaccini, ma solo su pochissimi”. Nel 2017 l’adesione ai Vaccini in veneto nella fasci

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello venEto è a sua disposizione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Il veneto condivide le riflessioni del ministro Grillo, dettate dal buon senso del medico, sulla possibilità di graduare l’obbligatorietà dei Vaccini a livello territoriale, a seconda dei diversi tassi di copertura regionali. Il modello in atto con successo in veneto

Kate MiddlEton - perché sua figlia Charlotte è identica alla Regina Elisabetta : La Principessa Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e di William, a soli 3 anni (è nata infatti il 2 maggio 2015) si è già ritagliata un ruolo importante nella Famiglia Reale. Innanzitutto perché è identica alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Anche se crescendo la piccola mostra di aver ereditato qualche tratto dalla compianta nonna, Lady Diana, la somiglianza fisica tra la Sovrana e la nipotina è evidente. Ma non sono solo le analogie ...

L'Europarlamento con #MEtoo - vuole misure più severe contro le molestie sessuali" : I politici si rivolgono anche ai partiti stessi, chiedendo anche a loro di affrontare il problema, in particolare rivedendo le regole interne per introdurre una politica di tolleranza zero e sanzioni ...

Anticipazioni Il SegrEto : Severo pone fine alla sua vedovanza : Come gia' vi abbiamo raccontato in precedenti Anticipazioni dalle puntate spagnole de Il Segreto, per Severo il destino ha purtroppo in serbo prove davvero difficili da superare: una su tutte la morte di Candela, l’amata moglie che perdera' la vita a causa della crudelta' della rediviva ex suocera Venancia, che le fara' credere di avere il piccolo Carmelito [VIDEO] con sé. Rimanere vedovo in simili tragici circostanze è senz’altro un dolore ...

Violenze sessuali e maltrattamenti al FortEto - il “profeta” Fiesoli scarcerato dopo 7 mesi : Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità per minori Il Forteto di Vicchio (Firenze) al centro di varie inchieste per maltrattamenti e violenza sessuale, è stato scarcerato a seguito di una decisione della Cassazione del 5 luglio scorso, dopo un ricorso dei suoi avvocati. Era finito in carcere a fine dicembre.Continua a leggere

Il pancione non è più un segrEto : Costanza Caracciolo si mostra incinta in tutta la sua bellezza [VIDEO] : Costanza Caracciolo non ha più paura di mostrarsi col pancione: l’ex velina incinta in tutta la sua bellezza Dopo diversi mesi di nascondino, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno deciso di uscire allo scoperto. Nonostante commenti social e paparazzate, la bella ex velina era riuscita a non mostrarsi col pancione, ma adesso, sembra arrivato il momento di ufficializzare a tutti gli effetti la gravidanza. La siciliana, probabilmente ...

Il segrEto degli zigomi di Meghan? La ginnastica facciale (lo dice la sua estetista) : Non ne potete più di Meghan Markle? Non gettate la spugna, perché la nuova reale di Buckinghan Palace made in California è una fonte continua d’ispirazione, un merito che è difficile non riconoscerle. La trentaseienne, attrice navigata diventata principessa, sa esattaemente come mostrarsi al massimo ogni volta che deve rivelarsi al mondo. La sua beauty routine è a prova della regina Elisabetta II! LEGGI ANCHELe regole di bellezza della ...

DEtoX - LA DIETA DELLE STAR / Dimagrire in dieci giorni : lo studio di Mark Hyman alla sua base : DETOX, la DIETA DELLE STAR: Dimagrire in dieci giorni grazie ai liquidi. Ecco cosa bevono i vip per eliminare grassi e tossine, ma questo regime alimentare è davvero sano? (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:41:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Il SegrEto : nella tomba del papà di Julieta viene trovata la sua forcina : Nuove ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto: l'alibi di Julieta viene meno dopo la riesumazione del cadavere di suo padre. nella tomba dell'uomo, viene rinvenuta una prova che potrebbe incastrarla e condannarla così alla pena di morte. Puente Viejo intanto si appresta a dare il 'benvenuto' a Fernando Mesia che, dopo tanto tempo, è tornato nel suo paesino d'origine, pronto a lavorare per donna Francisca. Il Segreto: l'alibi di Julieta vacilla, ...

RosEto - senegalese trova un portafogli con 500 euro e lo restituisce : il proprietario lo assume nella sua azienda : Un ragazzo senegalese ha trovato un portafogli per strada a Roseto gonfio di soldi, con all'interno quasi 500 euro. E non ci ha pensato un minuto in più: il 19enne africano ha preso quello che per lui ...

Usa - cresce numero non Etorosessuali : 04.12 Negli Stati Uniti, molte più persone oggi rispetto al passato, quando parlano della loro idendità sessuale, si identificano usando "categorie" diverse da quella di eterosessuale. A dirlo è uno studio realizzato da YouGov, una agenzia di ricerca internazionale. Secondo i dati raccolti, un terzo degli intervistati tra i 18 e i 34 anni, ha detto di non essere eterosessuale. Si tratta del 5% in più delle persone rispetto al 2015.