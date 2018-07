Eto’o | come ti sei ridotto! Pignorata la lussuosissima casa di Milano | l’ex Inter

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Samuel, ex attaccante die Barcellona, alle prese con 4.5 milioni di debiti: messa all’asta la suaNonostante i 10.5 milioni a stagione che guadagnava all’e il conseguente trasferimento shock all’Anzhi, Samuelsi trova attualmente in una situazione economica complicata. Il bomber camerunense ha perso la suamilanese,e venduta per 3.2 milioni sul sito delle aste giudiziarie a causa di un conto non saldato con una banca.non è riuscito a restituire alla Banca Popolare di Lodi (oggi Banco Bpm) 4.5 milioni di un prestito richiesto nel 2011, per il quale aveva ipotecato lain via Turati. Chiamarlaforse è riduttivo: tre piani, trecento metri quadrati più tre terrazzi, diverse stanze e bagni, ascensori privati, una serra. Il tutto andato all’asta al ‘miglior offerente’.L'articoloti sei ...