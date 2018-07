: #Estate,campagna contro furti in casa - CyberNewsH24 : #Estate,campagna contro furti in casa - G_Mazzapesante : Volevo sapere a che punto è arrivato l'iter legislativo della campagna #FirmaSuFogu che sostenemmo insieme a oltre… - TelevideoRai101 : Estate,campagna contro furti in casa -

La Polizia di Stato con l'hashtag "#accettaunconsiglio", ha avviato la nuovaestiva sui temi della sicurezza stradale e sulla prevenzione deiin appartamento, da un'idea di Gianni Ippoliti e con la sua regia. Oggi il secondo corto, "Dove sei in vacanza?", lanciato dalla Polizia sulla pagina facebook di Agente Lisa, che in modo semplice mira a sensibilizzare i cittadini ad un uso accorto dei Social Network in relazione ainelle case. Informare sui social dei propri spostamenti può essere pericoloso.(Di venerdì 27 luglio 2018)