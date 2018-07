Estate senza pensieri? Non dimenticate la contraccezione

Ad Avigliano Umbro non è Estate senza l'Agosto Aviglianese : TERNI " Torna anche quest'anno l' Agosto Aviglianese ad Avigliano Umbro con iniziative, spettacoli, concerti e offerte gastronomiche di qualità a base di ricette locali. Tutto il programma e le novità saranno presentate in una conferenza stampa in Provincia venerdì 27 luglio alle 11,30 , ...

31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrEstate a Roma - Cosenza e Reggio Calabria : 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate questa mattina dai carabinieri nelle province di Roma, Cosenza e Reggio Calabria. Altre 6 persone sono ancora ricercate dai carabinieri. Gli arresti sono stati ordinati dal gip di Roma su The post 31 persone legate al clan malavitoso Casamonica sono state arrestate a Roma, Cosenza e Reggio Calabria appeared first on Il Post.

NoiTel Mobile lancia la nuova promo tutto incluso Estate senza Limiti : NoiTel Mobile, l'operatore virtuale su rete TIM, renderà disponibile ai nuovi e già clienti una nuova promozione estiva denominata Estate Senza Limiti, attivabile dal 18 Luglio 2018. La promozione offre un bundle tutto incluso con 5000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 5000 SMS verso tutti e 60 GB di traffico dati in 2G/3G utilizzabili per l’intero periodo della promozione, fino al 5 Ottobre 2018 alle 23:59, al prezzo di 20 ...

Estate : spiaggia di Bibione senza fumo - oltre mezzo milione di mozziconi raccolti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “I bambini – spiega Luca Michelutto, presidente di Asvo - sono i migliori testimonial delle iniziative ambientali: ad esempio, ogni volta che attiviamo formazione nelle scuole otteniamo un innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata. Un motivo in più per cont

Estate : spiaggia di Bibione senza fumo - oltre mezzo milione di mozziconi raccolti : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Il litorale di Bibione (Venezia) rinnova il suo impegno per una spiaggia senza fumo. Anche per questa Estate, permane il divieto di fumare sulla battigia: per tutti gli otto chilometri della spiaggia, dalla prima fila di ombrelloni fino al mare non sarà possibile accen

Sesso sicuro : in vacanza senza dimenticare la contraccezione - i consigli dell’esperto per un’Estate senza pensieri : E’ quasi tutto pronto per un’altra estate di avventura e passione. Le vacanze, sono da sempre sinonimo di divertimento e spensieratezza. Per prepararsi al meglio non pensiamo solo al guardaroba da portare con noi, ma anche e soprattutto a tutto quello che consentirà di trascorrere questo periodo “senza pensieri”. Stiamo parlando della contraccezione che non bisogna dimenticare per vivere il Sesso estivo in piena sicurezza. “Perché si sa che in ...

Giovanni Caccamo/ Canta “Era d'Estate” in onore di Sergio Endrigo (Una serata Bella… senza fine) : Nel corso di "Una serata Bella... senza fine", questa sera su Rete 4, Giovanni Caccamo omaggerà Sergio Endrigo Cantando "Era d'estate" e “Te lo leggo negli occhi”.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Cosenza : terza edizione per 'Sere d'Estate a Villa Rendano' : Ad arricchire gli eventi culturali ci sarà la "food experience" a cura della Maccaroni Chef Academy, la caffetteria in giardino, prima e dopo gli spettacoli, e la possibilità di visitare il museo ...

Un’Estate senza plastica : Una buona notizia per i nostri mari: contro il marine-litter arriva un nuovo protocollo siglato da Regione Lazio con Arpa e Corepla per il recupero e il riciclo delle plastiche in mare. All'iniziativa partecipiamo anche noi di Legambiente, saremo tra i soggetti attuatori delle fasi operative del 'Fishing for Litter', ossia del recupero dei rifiuti che finiscono accidentalmente nelle reti dei pescatori.Dopo le ordinanze plastic-free firmate dai ...

Estate - la frutta trendy? Albicocca - nettarine e uva senza semi : E’ l’Albicocca il frutto trendy di quest’anno, complici l’ottima qualità della produzione 2018 e la praticità di consumo. Seguono le nettarine, che superano le pesche tradizionali con il pelo, e l’uva senza semi, che sta facendo letteralmente impazzire i millenials. Con il primo caldo arriva il borsino della frutta dell’Estate stilato dal presidente di Macfrut, manifestazione internazionale dedicata ...

Lavori senza permesso : con l’Estate via libera a gazebo - impianti - pergolati - arredi da giardino : Installazione di serre, rifacimento di pavimentazioni esterne, montaggio di pannelli solari. E, ancora, opere di arredo da giardino, pergolati, ripostigli esterni e gazebo. l’estate è...

Carlotta Mantovan commossa per Fabrizio Frizzi : prima Estate senza di lui : Carlotta Mantovan si appresta a vivere la prima estate senza Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo a 60 anni. La giornalista è ricomparsa in pubblico su Rai Uno dopo diverso tempo. Ha ritirato il Premio Biagio Agnes conferito al marito. A consegnalo è stato Angelo Teodoli, il direttore di Rai Uno (questo il ricordo del direttore Rai), che ha ricordato il presentatore con un discorso commovente:-- Grazie Fabrizio per i 38 anni alla ...

Previsioni Meteo shock - Centro/Sud senza Estate almeno fino a Luglio : ecco la grande anomalia di una stagione maledetta : 1/23 ...

Governo - la promessa Di Maio ai giovani senza occupazione : “REstate in Italia - ridurremo il precariato” : “Dobbiamo ridurre il precariato e dare speranze a questi ragazzi, ai Neet (not engaged in education, employment or training, ndr). Ragazzi che magari hanno lavorato ma poi hanno scoperto che avevano un lavoro in cui il contratto si rinnovava ogni settimana, che venivano sfruttati economicamente. Ragazzi che spesso non hanno neanche la forza di farsi un biglietto e andare a Londra a lavorare. Ma io dico ‘restate qui, perché adesso ...