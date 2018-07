: #Estate in camper per un milione e mezzo - CyberNewsH24 : #Estate in camper per un milione e mezzo - TelevideoRai101 : Estate in camper per un milione e mezzo - ARGAVeneto : RT @coldiretti: Vacanze, Coldiretti: sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha… -

Undi persone passeranno le vacanze estive in: questi i dati Coldiretti-APC (l'associazione dei produttori caravan e). Il settore è in crescita: nel primo semestre 2018 la produzione è aumentata del 16%. Quasi tremila campeggi e 12mila aree di sosta negli agriturismi sono l'offerta italiana per iisti: sono attesi 700mila stranieri e 800mila italiani, in viaggio lungo la Penisola.(Di venerdì 27 luglio 2018)