Estate | il maltempo svuota le spiagge | presenze giù del 40%

Estate - vacanze : per 300.000 cambio programma a causa del maltempo : Confturismo–Confcommercio, insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli, ha scattato la fotografia delle vacanze estive: si è rilevato che tra maggio e luglio circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza a causa del maltempo . Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sara’ di 847 euro pro capite e il mese dove si spendera’ di piu’ e’ agosto con una ...

Maltempo - Coldiretti Venezia : “ Estate instabile - danni in campagna” : Un’ estate intervallata da nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati: in questo fine settimana la situazione più difficile si è verificata nella Venezia Orientale dove ieri le zone più colpite sono state ...

Maltempo - i temporali si spostano al Sud ma domani torna l'Estate - : Attese piogge in Campania, Calabria e Sicilia. In Toscana è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico. L'instabilità durerà ancora per poco LE PREVISIONI