ilfattoquotidiano

: Esodi estivi, bollino nero il 4 e l’11 agosto. Ma il traffico comincia da questo week end - TutteLeNotizie : Esodi estivi, bollino nero il 4 e l’11 agosto. Ma il traffico comincia da questo week end - Cascavel47 : Esodi estivi, bollino nero il 4 e l’11 agosto. Ma il traffico comincia da questo week end - MarcoScafati1 : #Esodi estivi,# bollino nero il 4 e l’11 agosto. Ma il #traffico comincia da questo week end -

(Di venerdì 27 luglio 2018) La premessa è: calma e relax. Tra poco la maggior parte degli italiani che ha scelto (o gli è stato imposto) di andare in vacanza adnelle tante località di casa nostra, si metterà in viaggio per raggiungerle. E, come ogni anno, molti sceglieranno di partire in auto. Con tutti i pericoli connessi con gli spostamenti di massa su strade e autostrade. Per far si che ve ne siano meno possibile, Viabilità Italia ha messo a punto un Piano di servizi relativi all’esodo stesso, che comprende un calendario con le date più “difficili” (divise inrosso) in cui mettersi in macchina. 1532613815923_calendario--intenso-2018 Sidall’ultimoend di luglio (da oggi pomeriggio, in realtà) che si è guadagnato ilrosso in virtù della forte componente diprevista. Così come gli altri fine settimana del mese di. ...