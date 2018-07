Esame Avvocato 2018 | anche l' AIGA concorda con la probabile proroga della riforma

Praticanti avvocato : l’Esame sarà ancora con i codici commentati : Una boccata d’ossigeno e di speranza per tutti i Praticanti avvocato che in questo 2018 si preparano ad affrontare l’esame di abilitazione alla professione forense. Sembra infatti che anche per quest’anno sarà possibile svolgere la prova d’esame con l’aiuto dei codici commentati annotati con la giurisprudenza. Ci sarà infatti – dopo roventi polemiche – una nuova proroga del vecchio regime, che consentirà anche il prossimo dicembre di consultare ...

Esame Avvocato 2018 : rimandata l'applicazione del nuovo regolamento : Come molti giuristi gia' sapranno, il prossimo dicembre sarebbero dovute entrare in vigore le nuove regole relative all'Esame di abilitazione alla professione forense [VIDEO], così come disposte dalla legge 247 del 2012. Nonostante questa notizia sembrasse certa e sicura, ieri, in merito alla riforma forense, è stato fatto un importante passo indietro. A comunicarlo è stata Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli D'Italia, la quale ha ...

Massimo - bocciato 3 volte all’Esame di avvocato - scrive al ministro : “Che senso ha?” : La lettera sfogo a Fanpage.it di un aspirante avvocato non ammesso per tre anni in fila agli orali dell'esame di Stato di Avvocatura: "Che prospettive può avere un giovane laureato in Giurisprudenza? Tanti anni di studio, di sacrifici anche economici, a cosa sono serviti? Sa indicare un’alternativa all’avvocatura?"Continua a leggere

In arrivo i risultati dell'Esame da avvocato : Giugno è un mese importante per gli studenti, perché coincide con la fine della scuola e l'inizio delle vacanze estive, ma anche per gli aspiranti avvocati: per questi, infatti, sono in arrivo i ...