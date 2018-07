Era in cura da un anno Fca | non lo sapevamo Tensione con l' ospedale

“Marchionne curato per grave malattia”. Fca : “Non Era noto” : Sei giorni di silenzio assoluto. Di rispetto per la privacy, di stretta tutela del paziente e dei suoi familiari. Fino a ieri, quando l’Ospedale universitario di Zurigo (Usz) decide di rompere il riserbo. Poche righe per respingere ogni potenziale polemica, per allontanare qualsiasi critica sull’operato dei propri medici e di tutti i dipendenti. «L...

"Marchionne curato per grave malattia". Fca : "Non Era noto" : Sei giorni di silenzio assoluto. Di rispetto per la privacy, di stretta tutela del paziente e dei suoi familiari. Fino a ieri, quando l'Ospedale universitario di Zurigo , Usz, decide di rompere il ...

Marchionne - l’ospedale di Zurigo : «Era in cura qui da un anno» : Lo ha fatto per rispondere a «diverse voci tendenziose». L‘Universitätsspital di Zurigo, l’ospedale universitario dove Sergio Marchionne è stato ricoverato e dove è deceduto, per la prima volta ha confermato, oggi, che l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles era un paziente e che «da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia». Una versione che contraddice quella ufficiale, secondo cui le ...

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : «Da oltre un anno in cura per grave malattia» La nota ufficiale Fca replica : «Non Eravamo informati» : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla. La struttura svizzera: «Si curava da noi da oltre un anno» e «siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia»

Marchionne Era in cura da oltre un anno all'ospedale di Zurigo per una grave malattia : Sergio Marchionne era in cura da oltre un anno all'ospedale universitario di Zurigo dove ieri il manager di Fca è spirato. 'Da oltre un anno - si legge in una nota - si recava a cadenza regolare ...

Marchionne - l'Ospedale di Zurigo : "Era in cura per una grave malattia da oltre un anno" : Si solleva il velo di mistero sulla malattia del manager: era in cura da oltre un anno per una grave malattia.

Marchionne - l'ospedale di Zurigo : "Era in cura da noi per una grave malattia da più di un anno" : Zurigo - 'Sergio Marchionne era un paziente dell'ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia'. L'Universitätsspital di Zurigo ha ...

PreghiEra del mare - a settembre in libreria l’ultimo di Khaled Hosseini a cura di Roberto Saviano : Si intitola "Preghiera dal mare" l'ultimo libro di Khaled Hosseini, autore de "Il cacciatore di aquiloni" che uscirà a settembre in contemporanea in diversi paesi, tra cui l'Italia, per ricordare la scomparsa del piccolo Aylan Kurdi, annegato a soli tre anni. Il volume è a cura di Roberto Saviano.Continua a leggere

Giardinaggio e cura dei balconi come tErapia anti-stress : Non è una questione che riguardi chi ha il pollice verde, neppure un sistema per sfuggire ad una realtà opprimente, ma prendersi cura di un giardino, un balcone, è qualcosa che aiuta corpo e mente, tanto da essere considerate vere e proprie attività terapeutiche. Da qui l’aver coniato termini quali ” garden therapy e ortoterapia.” “Alla base della garden therapy e dell’ortoterapia c’è la teoria che l’essere umano si è evoluto ...

Toninelli "cancella" Fs con un post : "Cda azzErato - ora cura del ferro per pendolari" : La comunicazione arriva con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: il ministro delle Infrastrutture e...

Bambino steso verso i binari - il padre non fa nulla. E assicura : "Nessun pericolo - il treno Era in ritardo" : Si è steso per terra, con la testa rivolta verso il binario, perché voleva sbirciare là sotto. Senza correre alcun pericolo, a detta del padre. Ha fatto discutere la foto di un Bambino, scattata nella stazione di Throwbridge, in Inghilterra, da un passante, Tim Brown: l'uomo è rimasto sconvolto dall'atteggiamento del piccolo e soprattutto dalla noncuranza del genitore e ha deciso di postare l'immagine sui social ...

Infortuni : opEraio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l'operaio non c'è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Franc

Infortuni : opEraio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l’operaio non c’è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un’inchiesta condotta da Carabinieri della Compagnia di piazza Verdi. Si sta cercando di capire la ...

Infortuni : opEraio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l’operaio non c’è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un’inchiesta condotta da Carabinieri della Compagnia di piazza Verdi. Si sta cercando di capire ...