ENI | nel secondo trimestre migliora la redditività

Lavori frenetici nella villa in collina : Ronaldo atterra a Torino dom ENI ca : domenica alle 13,30, aeroporto di Caselle. I tifosi juventini possono fare un bel cerchio rosso sul calendario , l''Ora X' è arrivata. Anzi, chiamatela 'Ora CR7', perché il protagonista dell'...

Dom ENI ca la torre di Satriano torna a vivere nel Medioevo : Per una sera, la torre di Satriano , a Tito (Potenza) torna a vivere nel Medioevo : sabato 29 luglio, in occasione

Traffico di rifiuti nel Milanese : 9 arresti e b ENI per 2 mln sequestrati : L'operazione dei carabinieri forestali di Milano, Pavia e Lodi anche con intercettazioni da cui emerge che gli indagati erano consapevoli dell'attività illegale -

Emigrazione : Veneti nel mondo - dom ENI ca la festa in Cansiglio (2) : (AdnKronos) - domenica la festa nella tensostruttura a Sant’Osvaldo si aprirà con le note della fanfara alpina di Conegliano e la sfilata di benvenuto (ore 10.45). Alle 11 l’arcivescovo Alberto Bottari de Castello, di Montebelluna e già nunzio apostolico in Africa, Giappone e Ungheria, presiederà la

Emigrazione : Veneti nel mondo - dom ENI ca la festa in Cansiglio : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - La Piana del Cansiglio si prepara ad accogliere la decima edizione della Giornata regionale dei Veneti nel mondo : domenica 29 luglio l’altopiano all’incrocio delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone dà appuntamento, in località Sant’Osvaldo, agli emigranti ve

Emigrazione : Veneti nel mondo - domENIca la festa in Cansiglio : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – La Piana del Cansiglio si prepara ad accogliere la decima edizione della Giornata regionale dei Veneti nel mondo: domenica 29 luglio l’altopiano all’incrocio delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone dà appuntamento, in località Sant’Osvaldo, agli emigranti Veneti e alle loro associazioni per l’ormai tradizionale ‘Cansiglio day”. Alla Giornata, organizzata ...