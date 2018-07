tgcom24.mediaset

: Empoli, malata di tumore si sposa in ospedale il giorno prima di morire - Tgcom24 - Giovanni_DAlema : Empoli, malata di tumore si sposa in ospedale il giorno prima di morire - Tgcom24 - thaurwathatanva : Claudia ed Emilio il vostro amore è così grande e vivo che sta contagiando tutti. Siete un esempio per tutti. Fortu… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una grande storia d'amore - Claudia ed Emilio si conoscono nel 2011 grazie alla passione in comune per i videogiochi. La 41enne è giàdi, ma l'amore per il suo fidanzato le dà la grinta ...