Emma Marrone in vacanza al mare ma la cantante non è da sola

BOOMDABASH E LOREDANA BERTÈ/ “Io - l’unica mamma rock di Emma Marrone” (Wind Summer Festival) : BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ, la coppia funziona e i risultati si vedono. Questa sera saranno sul palco del Wind Summer festival con la loro "Non ti dico no".(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Emma MARRONE/ “Mi parli piano parla del coraggio che ci vuole in amore” (Wind Summer Festival) : EMMA MARRONE torna sul palco del Wind Summer Festival 2018 in occasione della quarta puntata, in onda questa sera giovedì 26 luglio su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:34:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 26 Luglio : con "Mi parli piano" tutti cantano Emma Marrone : Wind Summer Festival 2018, quarta puntata 26 Luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:31:00 GMT)

Ospiti e scaletta del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Emma Marrone a Riki ed Ermal Meta : Quarta puntata del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Piazza del Popolo a Roma. Ad aprire la serata sarà la cantante salentina Emma Marrone, sul palco prima di una lunga serie di Ospiti italiani ed internazionali che presenteranno i rispettivi nuovi singoli in radio in estate. Si esibiranno Lorenzo Fragola e Gazzelle con Super Martina e poi Biondo, Gué Pequeno, Riki, Elodie e Michele Bravi. Questi ultimi canteranno il brano Nero ...

Antonino Spadaccino da Amici a X Factor UK - Emma Marrone fa il tifo per lui- Video : Antonino Spadaccino è stato uno dei vincitori di Amici nel 2004, quando il format di Maria De Filippi, alla quarta edizione, non era come lo conosciamo adesso. Antonino, pupillo di Emma Marrone, è ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 26 luglio : Emma Marrone pronta a fare furore! : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, quarta puntata 26 luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:26:00 GMT)

Emma Marrone/ La cantante si prepara per il nuovo tour (Wind Summer Festival 2018) : Emma Marrone torna sul palco del Wind Summer Festival 2018 in occasione della quarta puntata, in onda questa sera giovedì 26 luglio su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Tezenis sfilata show : parata di vip in passerella - c'è anche Emma Marrone : L'evento di moda è stato un fashion show interattivo che all'insegna del sodalizio con il mondo della musica. Per la presentazione della collezione underwear autunno-inverno Tezenis, il brand ha ...

Emma Marrone - sotto la giacca il reggiseno : sensuale allo show Tezenis 2018 (FOTO) : Emma Marrone è sensualissima allo show Tezenis 2018. La cantante salentina sotto la giacca del suo completo pantalone ha solo il reggiseno e lo fa vedere Posa davanti agli obiettivi con il reggiseno a vista allo show Tezenis 2018 a Verona. Emma Marrone non è l’unica regina della musica italiana a stare davanti ai riflettori. Nel front row insieme alla bionda ci sono anche Annalisa, Levante e Francesca Michelin, tutte ugualmente sexy con la ...

Da Emma Marrone a Paris Hilton dj - parata di star per la sfilata Tezenis : Non una semplice sfilata di moda, ma un fashion show interattivo che celebra il connubio con il mondo della musica. Per la presentazione della collezione underwear autunno-inverno 2018/19, il brand Tezenis fa le cose in grande stile a Verona e, con un'ispirazione da club street style newyorkese, ...

Antonino Spadaccino conquista tutti ai casting di X Factor UK col supporto di Emma Marrone : Antonino Spadaccino sta provando a conquistare il pubblico inglese; dopo aver vinto una vecchia edizione di Amici, il pugliese ha deciso di partecipare ai provini per la prossima edizione di X Factor UK. Guardando il video che sta impazzando in rete dell'esibizione del ragazzo, sembra che i 4 giudici del talent show siano rimasti molto colpiti dalla sua voce, tanto da riservargli una standing ovation. A fare il tifo per il giovane in quel di ...

Annalisa ed Emma Marrone alla sfilata Tezenis con Levante e Francesca Michielin per la collezione autunno-inverno : L'Arena conferma la presenza di Emma Marrone, Annalisa, Levante e Francesca Michielin alla sfilata Tezenis. Sono state quattro donne del panorama musicale nostrano a vedere tra le prime in Italia la nuova collezione moda di Tenezis, il brand del Gruppo Calzedonia. La collezione autunno-inverno di Tezenis è stata ufficialmente presentata oggi, martedì 24 luglio. All'evento è stata invitata una selezione di influenti donne italiane, tra ...

Emma Marrone posta una foto della sua cucina ma i fan le fanno notare che è “color marrone”. Lei : “La lavo quando mi pare - siate leggere ogni tanto” : La cucina non era proprio splendente, per così dire, e i suoi follower non hanno perso l’occasione di farglielo notare, almeno stando a quanto riportato da Dagospia. Stiamo parlando di Emma Marrone che ha pubblicato una Instagram story nella quale si vede la cucina dell’alloggio della cantante 34enne a Londra, dove ora vive. --Peccato che in molti le abbiano fatto notare come il tutto fosse “color Marrone“, consigliandole di pulire ...

“Ma che schifo!”. Emma Marrone - la foto delle polemiche : tutti a guardare ‘lì’. Critiche feroci - poi la risposta della cantante : “Non vi si regge”. È proprio il caso di dire che Emma Marrone gliel’ha cantate stavolta ai fan. E no, non siamo a un concerto, né in tv. Succede su Instagram, dove la cantante lanciata da Amici che ora brilla di luce propria condivide, al pari dei suoi colleghi, anche il suo quotidiano. È seguitissima sui social, Emma. Conta 3 milioni di follower ma certi commenti a uno dei suoi ultimi post l’hanno fatta sbottare. Ora la ...