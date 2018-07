' Emanuela Orlandi rinchiusa in un maso a Terlano'

Caso Emanuela Orlandi - la telefonata dei rapitori tenuta nascosta per 35 anni : Una rivelazione inedita potrebbe gettare nuova luce sul Caso di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa nel nulla dopo essere uscita dalla scuola di musica a Sant’Apollinare a Roma, il 22 giugno del 1983. E così, proprio mentre il fratello Pietro organizzava una fiaccolata per ricordare a 35 anni di distanza il rapimento della giovane, un particolare rimasto segreto per anni aggiungeva nuovi punti interrogativi al mistero. E' stato lo stesso ...

Emanuela Orlandi - il fratello organizza un sit-in a Roma : 'Dal Vaticano mai una risposta' : Sono trascorsi 35 anni dalla scomparsa della quindicenne Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui si perse ogni taccia la sera del 22 giugno del 1983. Ma i riflettori sulla storia di Emanuela, grazie anche alla tenacia della famiglia e del fratello Pietro, non si sono mai spenti. Stasera, proprio in ricordo della ragazza, si terra' una manifestazione in Piazza Giovanni XXIII a Roma [VIDEO], a partire dalle ore 18.30. Inchiesta chiusa: ma ...

Emanuela Orlandi - il fratello : “Rapitori chiamarono la sera della scomparsa - Vaticano ha nascosto la telefonata” : La prima telefonata ricevuta dal Vaticano da parte dei rapitori di Emanuela Orlandi non sarebbe stata quella del 5 luglio 1983, cioè dopo che Giovanni Paolo II aveva già lanciato un appello, ma una arrivata tra le 20 e le 21 della stessa sera della scomparsa della ragazza, avvenuta alle 19.15 di 35 anni fa. A sostenerlo è Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, che venerdì sera in piazza Giovanni XXIII, vicino al Vaticano, ha organizzato un sit-in ...

35 anni senza Emanuela Orlandi : E' il 22 giugno 1983 quando Emanuela Orlandi , cittadina vaticana, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze misteriose all'età di 15 anni. Quella che all'...

Emanuela Orlandi - 35 anni di buio : Trentacinque anni fa spariva nel nulla Emanuela Orlandi, la figlia di un dipendente del Vaticano. anni di indagini, di illazioni, depistaggi, che hanno portato ad una altalena di speranze e delusioni. ...

Emanuela Orlandi - quella telefonata nella sera in cui è scomparsa : La stessa sera della scomparsa di Emanuela Orlandi, il 22 giugno 1983 intorno alle 20,30 (nemmeno due ore dopo che è stata vista uscire dalla scuola di musica a Sant'Apollinare, dietro Piazza Navona), uno sconosciuto chiama il Vaticano e chiede di parlare urgentemente con il segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli. Ha qualcosa di importante da comunicare, dice. Ma Casaroli è in Polonia con Giovanni Paolo II, per una visita ...

Emanuela Orlandi : 35 anni di buio - silenzi e segreti - Infografica : Roma, 20 giugno 2018 / Courtesy Giuseppe Sciortino La scomparsa di Emanuela Orlandi è un fatto di cronaca nera avvenuto a Roma il 22 giugno 1983. La vittima, una cittadina vaticana figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, sparì in circostanze misteriose all'età di 15 anni. ...