Elezioni farsa in Cambogia | Hun Sen verso nuova vittoria

In Venezuela le Elezioni farsa per rieleggere Maduro. Gli Usa alzano la voce mentre l'Europa : 'Gli Stati Uniti sono al fianco dei Paesi democratici in tutto il mondo che sostengono i Venezuelani e il loro diritto a eleggere rappresentanti nel corso di elezioni libere ed eque', ha aggiunto. ...

Elezioni Venezuela 2018 - ‘farsa’ per trionfo di Maduro/ Le opposizioni : “chi vota il presidente riceve cibo” : Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: la "farsa" per il trionfo di Nicolas Maduro. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il presidente: "promette cibo a chi lo ha votato"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:15:00 GMT)